Stéphane Heulot n’a d’ailleurs pas épargné le sprinter en interview après la course. “Je suis très, très déçu par lui. Ce n’est pas comme ça qu’on quitte le Tour. Il s’est laissé aller. Je ne peux pas en dire du bien. Un vrai champion pousse son équipe vers l’avant, il n’agit pas de la sorte”, a-t-il notamment expliqué au site Cycling Weekly.

Au lendemain de ces déclarations, l’entourage de Caleb Ewan, par l’intermédiaire de son agent Jason Bakker, a tenu à réagir à ses attaques et demande au manager de l’équipe belge de s’excuser : “Parler publiquement de la sorte en dit plus sur vous que sur la personne concernée par vos propos. Heulot a évoqué l’état d’esprit de Caleb : remettre en cause sa santé mentale est une très mauvaise chose. Il devrait s’en excuser”, a expliqué Bakker qui estime que les critiques sont infondées, “une carrière professionnelle ne se passe jamais totalement en ligne droite, il y a toujours des hauts et des bas. C’est une période difficile pour Caleb, il a également apporté beaucoup de belles choses à l’équipe. Ils ont visiblement la mémoire courte.”

Un manque de motivation ?

Pour Heulot, le coureur australien a manqué de motivation et de courage pour continuer le Tour de France. Un reproche que l’agent d’Ewan réfute : “Comment peut-on lui reprocher un manque de motivation quand il a payé lui-même son voyage vers le Tour Down Under et la Cadel Evans Great Ocean Road Race lui-même pour pouvoir participer avec l’équipe nationale australienne ? Tout ça alors que Lotto Dstny n’a pas envoyé d’équipe. Il voulait également participer au Dauphiné comme préparation au Tour de France mais on ne l’y a pas autorisé.”

Jason Bakker souligne également que le Tour de France d’Ewan avait plutôt bien commencé, malgré les critiques reçues. Le sprinter australien avait notamment terminé 3e à Bayonne et 2e à Nogaro. “Il est venu avec une meilleure forme que les années précédentes, mais quand tu vois que ton équipe ne croit pas en toi, cela ne rend pas les choses plus faciles. Caleb a néanmoins été le seul à pouvoir inquiéter Philipsen, malgré les blessures de ses lanceurs Guarnieri et De Buyst.”