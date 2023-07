Au bout d’un duel absolument sublime avec son grand rival Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar semblait bien parti pour aller empocher les 8 secondes de bonification promises à celui qui passait en tête au sommet de l’ascension de Joux Plane, l’ultime difficulté de la journée. Après avoir attaqué à environ 500m de l’arche matérialisant la bascule, le coureur de chez UAE dû malheureusement se rasseoir, gêné par deux motos qui lui entravaient le chemin. Passé devant le maillot jaune à la suite de cette attaque, le Slovène se fit ensuite contrer par le Danois une fois la voie dégagée. Deuxième sur la ligne à Morzine, jsute devant Vingegaard, Pogui a donc laissé filer une seconde de plus au coureur de chez Jumbo-Visma qui compte désormais un avantage de 10 secondes.

À lire aussi

Rodriguez, bien plus qu’une promesse

Présenté comme l’une des grandes promesses du cyclisme espagnol, Carlos Rodriguez a prouvé samedi qu’il était déjà suffisamment mûr que pour briller sur la plus grande course du monde. Très intelligemment, le coureur de chez Ineos a en effet profité du marquage entre Pogacar et Vinguegaard pour attaquer après le sommet de Joux Plane et s’offrir la plus belle victoire de sa jeune carrière. A 22 ans, l’ancien champion d’Espagne (2022) a même fait coup double puisqu’il a également ravi la troisième place du général à Hindley. Une bien belle opération, donc, pour celui qui était passé par les rangs de la formation Kometa U19 soutenue par Alberto Contador avant de faire, comme Remco Evenepoel, le grand saute des juniors au peloton professionnel.

À lire aussi

Sept abandons en un jour : l’étape la plus “meurtrière” de ce Tour

Team DSM - Firmenich's French rider Romain Bardet is assisted by a team member after crashing during the 14th stage of the 110th edition of the Tour de France cycling race, 152 km between Annemasse and Morzine Les Portes du Soleil, in the French Alps, on July 15, 2023. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) ©AFP or licensors

Marquée par une énorme chute survenue après tout juste cinq kilomètres de course, contraignant les organisateurs à une neutralisation d’une vingtaine de minutes, cette 14e étape aura été la plus “meurtrière” depuis le Grand Départ de Bilbao. Ce sont en effet sept coureurs qui ont été contraints de jeter le gant : Meintjes (leader de l’équipe Intermarché, 13e au général samedi matin), Bardet (12e au général samedi matin), Pedrero (Movistar), Ruben Guerreiro (Movistar), Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck), Shaw (EF) et Chaves (EF)