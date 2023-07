Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 15 juillet… 1969: l’échappée belle de Merckx

Vainqueur à cinq reprises de la Grande Boucle (parmi d’autres exploits), Eddy Merckx a marqué les esprits avec son envie d’aller toujours de l’avant et de dévorer ses adversaires. L’un des épisodes les plus marquants a eu lieu le 15 juillet 1969, pour son premier Tour de France. Animé d’un esprit revanchard après avoir été exclu du Giro quelque temps plus tôt, le Cannibale est déjà en jaune lorsqu’arrive l’étape entre Luchon et Mourenx, possédant 8 minutes et 21 secondes d’avance sur le dauphin, Roger Pingeon. Mais cela ne lui suffit pas. Merckx, 24 ans, s’échappe lorsque le peloton attaque le Tourmalet. S’ensuivent alors 140 kilomètres d’une échappée tellement folle et belle, au-delà du col d’Aubisque notamment. Il franchit la ligne d’arrivée avec huit minutes d’avance sur le deuxième.