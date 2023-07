Jean Sulpice, chef 2 étoiles et dingue de vélo : “Être chef, c’est comme être un leader sur le Tour de France”

Lorsque Jean Sulpice donne rendez-vous pour partager l'une des sorties vélo, l'heure est plutôt matinale. ©Olivier BONIN / www.ypmedias.com

Le verbe clair même en pleine ascension, Jean Sulpice laisse balader son regard entre horizon et sous-bois. “Le sport fait partie intégrante de mon équilibre personnel, c’est vraiment quelque chose dont j’ai besoin. Je me suis mis à la pratique sur le tard, à la vingtaine environ, via de la rando en montagne. J’ai gravi le Montblanc ou le Cotopaxi en Équateur. J’ai toujours été baigné dans le vélo puisque mon frère aîné Patrice (49 ans) était l’un des meilleurs pistards du monde avant d’être victime d’un accident sur le vélodrome de Bogota en 1995 qui l’a rendu paraplégique. Il m’a proposé de me prêter son vélo de route lorsque j’ai eu envie de m’essayer à cette discipline et j’ai directement chopé le virus : j’adore ça ! J’aime cette sensation de me sentir vivant, d’avoir des jours avec et des jours sans, d’être pleinement connecté à mon corps. Dans l’effort, je laisse vagabonder mon esprit qui s’aère. C’est souvent sur le vélo que je pense à de nouvelles associations de saveurs, à des jus. Ma cuisine est très orientée vers la nature et le formidable garde-manger qu’elle constitue. Alors, il m’arrive de mettre pied à terre pour m’imprégner du parfum d’une fleur ou d’une herbe sauvage que je ne connaissais pas et que j’ai ensuite envie d’intégrer dans un plat.”

134e de l’Étape du Tour en 2018, une course amateur rassemblant 13 000 participants sur le même parcours que les pros, celui qui a fait ses classes aux côtés de Marc Veyrat et Pierre Gagnaire partage à l’occasion certaines de ses sorties avec les cyclistes pros de la région. “J’ai déjà roulé avec Romain Bardet, un gars fascinant, mais je prends désormais plus souvent la roue de Benoît Cosnefroy (champion du monde espoirs 2017), Aurélien Paret-Peintre (vainqueur d’étape sur le dernier Giro) et Victor Lafay (vainqueur d’étape sur ce Tour de France 2023). J’aime beaucoup échanger avec eux, comprendre l’approche qu’ils ont de leur métier car il existe de vrais parallèles entre gastronomie et sport de haut niveau : la constance, l’exigence, l’esprit d’équipe. Être chef d’un restaurant gastronomique, c’est un peu comme être leader d’une équipe sur le Tour de France, il convient de savoir emmener ses équipiers dans son sillage, de les convaincre de partager un objectif commun.”

Le sommet de la Forclaz offre une vue sublime sur le lac d'Annecy. ©Olivier BONIN / www.ypmedias.com

Dimanche, lorsque le peloton du Tour sillonnera le formidable terrain de jeu que constitue le territoire d’Annecy Mountains pour les cyclistes, Jean Sulpice sera peut-être encore devant ses fourneaux. “Le timing prévoit un passage à Talloires sur le coup de 15h, cela risque d’être un peu juste. La priorité va évidemment au service et à une clientèle parmi laquelle nous comptons de nombreux Belges. Ce sont des clients fantastiques qui adorent les plaisirs de la vie. Wouter Vandenhaute, l’organisateur du Tour des Flandres et président d’Anderlecht, est un habitué. Il m’a parlé de ce que vous appelez le Ronde, et cela m’a donné envie d’un jour m’essayer à vos pavés !” Et promis, il prendra congé s’il le faut.

La recette de Jean Sulpice pour un repas d’après sortie vélo : blinis cake cresson et truite marinée

Voici une réinterprétation du cake que j’aime particulièrement : cuits à la minute dans une poêle, ces “blinis cakes” au cresson se dégustent sur le vif. Je les propose avec une chantilly aux œufs de truite, mais vous pouvez aussi les accompagner d’une bonne crème fraîche pour gagner du temps. ©Franck Juery

Ingrédients pour 4 personnes :

Cake au cresson

100 g de cresson

100 g de lait

30 g d’huile d’olive

3 œufs

180 g de farine

7 g de sel

8 g de levure chimique

Huile d’olive

Chantilly aux œufs de truite

250 g de crème liquide à 30 % de M. G.

50 g d’œufs de truite

50 g de cresson

Montage et finition

4 citrons

250 g de truite marinée

Cresson

Œufs de truite

Cake au cresson

Passez le cresson rincé au Thermomix avec le lait et l’huile (ou passez le tout au mixeur). Dans un saladier, mélangez la farine, le sel et la levure. Ajoutez la préparation précédente et mélangez bien. Dans une poêle chaude avec un filet d’huile d’olive, déposez une belle cuillère de pâte à cake et formez un rond de la taille d’un blinis. Selon la taille de votre poêle, formez d’autres blinis de la même façon. Laissez dorer, puis retournez et laissez cuire l’autre face. Posez les blinis dans une assiette et laissez refroidir. Répétez l’opération avec le reste de pâte.

Chantilly aux œufs de truite

Montez la crème en chantilly à l’aide d’un batteur électrique. Ajoutez les œufs de truite et le cresson haché.

Montage et finition

Pelez le citron à vif (en mordant sur la pulpe de façon à ôter l’écorce et la partie blanche) et réalisez des segments. Coupez la truite fumée en lamelles. Sur une assiette de présentation, déposez la truite. Mettez les segments de citron dans un bol. Dégustez les blinis avec un peu de chantilly, d’œufs de truite, de citron, de lamelles de truite et de cresson effeuillé.