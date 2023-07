”Le public était tellement dense, il fallait faire un choix dans l’instant” : un photographe d’une moto qui a gêné Pogacar donne sa version des faits

”J’ai tout donné pour un dernier effort à fond mais il y avait les motos. J’ai tiré une cartouche à blanc, c’est comme ça. On réessayera plus tard”, a confié Pogacar, pas rancunier, après la ligne.

À lire aussi

Il s’avère que l’une des deux motos impliquées était celle d’un photographe de L’Équipe. Celui-ci a donné sa version des faits dans les pages du quotidien français. “Quand je vois que Pogacar démarre, je le dis à mon pilot, qui me répond qu’il ne peut tout simplement pas décrocher. Et quand Pogacar arrive sur nous, on se retrouve dans une situation délicate.”

”Le public est tellement dense qu’il y a un choix à faire dans l’instant : casser l’effort du coureur ou se ranger dans le public et blesser des personnes”, a-t-il encore ajouté avant de présenter ses excuses au coureur slovène, “On a commis une erreur et j’en suis profondément navré pour Tadej Pogacar et pour le spectacle.”

Les deux motos ont d’ailleurs été suspendues par A.S.O. et ne pourront donc pas participer à la 15e étape disputée ce dimanche.