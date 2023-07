Tour de France: les sanctions sont tombées pour les deux motos qui ont faussé la course dans le col de Joux-Plane

Les deux équipages des motos, un photographe et une équipe de télévision ne seront pas autorisés à participer à la 15e étape, qui se déroulera dimanche entre Les Gets et Saint-Gervais Mont Blanc.

Pogacar, double vainqueur du Tour, a vu une attaque juste avant le sommet de la dernière montée être bloquée en raison de la présence des deux motos qui n'avaient pas pris leurs distances. Le Slovène, fataliste, avait regretté l'incident à l'arrivée.

C'est son grand rival Vingegaard qui avait finalement pris les 8 secondes de bonifications accordées au premier à passer au sommet du hors catégorie de Joux Plane. Pogacar avait dû se contenter de 5 secondes. Il allait reprendre deux secondes de bonification à l'arrivée à Morzine. Au final, il a perdu une seconde et se retrouve à 10 secondes du Danois qui a conservé le maillot jaune à l'issue de la 14e étape.