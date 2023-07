Tour de France: un spectateur provoque une chute massive lors de la 15e étape (VIDÉO)

Alors que le peloton venait de passer le col des Fleuries, et se trouvait à 128km de l'arrivée de la 15e étape, un spectateur a provoqué une grosse chute. L'homme, positionné en bord de route, a tendu son bras au passage du peloton et heurté Sepp Kuss, un des équipiers de Jonas Vingegaard. Le jeune Américain est tombé lourdement au sol, entraînant plusieurs coureurs qui se trouvaient dans son sillage. Le Belge Nathan van Hooydonck, lui aussi membre de la Jumbo-Visma, semble être l'un des coureurs les plus touchés. Mais tous les coureurs sont repartis malgré tout.