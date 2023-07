Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 16 juillet… 1961: Anquetil en jaune du début à la fin

”Maître Jacques” semble invincible, les adversaires sont résignés et ne l’attaquent pas. Anquetil remportera une autre étape, le 14 juillet, terminant le Tour de France avec 12 minutes et 14 secondes d’avance sur l’Italien Guido Carlesi et deux secondes de plus sur le Luxembourgeois Charly Gaul. Mais il sera sifflé par le public qui n’a pas apprécié son arrogance : Anquetil avait affirmé vouloir porter ce maillot de bout en bout. Le Normand gardera les quolibets en travers de la gorge et baptisera d’ailleurs son bateau…” Sifflets 61”. “Dire qu’on veut porter le maillot jaune tout le Tour et le faire, c’est autre chose”, disait celui qui n’appréciait pas d’être mal aimé.

Anquetil a pris tous ses concurrents de vitesse. ©Presse Sports