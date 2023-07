Au moment où le trio van Aert-Poels-Soler s’est présenté au pied de l’ultime ascension du Bettex avec un avantage suffisant que pour comprendre que la victoire se jouerait entre ces hommes de tête, on s’est dit que le Belge de chez Jumbo-Visma semblait bien parti pour aller chercher cette victoire d’étape après laquelle il court depuis le Grand Départ de Bilbao. Las pour tous les amateurs de cyclisme de notre pays, c’est l’autre Wout qui a levé les bras… La bonne dizaine de kilos qu’affiche la balance de l’Anversois face à celle du Néerlandais a pesé lourd sur les pentes difficiles de la côte des Amerands. Même s’il se disait plutôt satisfait de sa journée, on ne peut pas croire que cette 8e seconde place sur les routes du Tour ne lui laisse pas un goût amer…

Yates se rapproche du podium

En menant un train d’enfer pour son leader Pogacar, Adam Yates en est venu à… lâcher celui-ci ainsi que le maillot jaune Jonas Vingegaard dans les derniers kilomètres de l’ascension finale. Rattrapé après la flamme rouge par le duo des grandissimes favoris à la victoire finale, le Britannique a tout de même réussi un joli rapproché au classement général puisqu’il ne pointe désormais plus qu’à 21 secondes du podium et de Carlos Rodriguez (3e). UAE pourrait donc bien placer deux coureurs sur la boîte aux Champs Elysées.

Le marquage des favoris

Au lendemain du fantastique mano-à-mano entre Pogacar et Vingegaard sur les pentes de Joux-Plane, on attendait une nouvelle empoignade dans un final proposant une arrivée au sommet de Saint-Gervais. Même si le Slovène a bien tenté une attaque sèche à proximité de la banderole du dernier kilomètre, la bataille a été bien moins intense que la veille et les deux hommes se sont déjà donné rendez-vous mardi pour un chrono qui pourrait peser lourd au classement général

Une nouvelle chute imbécile

Au lendemain de l’incident provoqué par les motos et le public samedi dans la montée de Joux-Plance, une nouvelle chute imbécile a malheureusement marqué le début de cette 15e étape. Si Kuss, Van Hooydonck et les autres se sont heureusement relevés, les conséquences auraient pu être bien plus graves comme cela avait été le cas pour notre compatriote Steff Cras en début de Tour. Mais quand donc certains comprendront-ils que la Grande Boucle n’a rien d’un cirque itinérant… ?