L’avis de notre consultant Axel Merckx après la 15e étape du Tour de France : “Le Tour est victime de son succès populaire”

La chute d’un coureur dans un tel contexte est toujours grave, quel que soit le statut de celui qui est envoyé au sol, mais imaginez un peu les conséquences que cet incident aurait pu avoir si c’était Vingegaard ou Pogacar qui avaient goûté au bitume. Nous ne vivons pas dans une société américanisée sur le plan judiciaire, mais si un grand sportif venait à être blessé lors dans un contexte similaire de l’autre côté de l’Atlantique, il y a de très fortes chances que les organisateurs se retrouvent avec un procès sur le dos… J’avoue ne pas avoir de solution miracle quant à cette problématique complexe, mais je suis convaincu qu’ASO va y réfléchir. C’est évidemment facile de tirer à boulets rouges sur la société qui pilote le Tour, mais cette course demeure la mieux organisée du monde. Il y a cependant toujours certaines faiblesses dans tout dispositif et les événements de ce week-end les ont mis en évidence de la manière la plus criante qui soit. Les organisateurs de la Grande Boucle retiennent le plus souvent les leçons de leurs erreurs et je suis convaincu que des barrières seront posées dans le dernier kilomètre précédant un sprint bonus dès l’année prochaine pour que le Tour ne soit plus victime de son succès populaire comme cela a été le cas ce week-end.”