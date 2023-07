Radio Peloton spécial Tour de France : “van Aert est moins en réussite que l’année dernière” (PODCAST)

Dix secondes. Voilà ce qui sépare Jonas Vingegaard de Tadej Pogacar au classement général après 15 jours de course sur le Tour de France. La lutte pour le podium offre plus de rebondissements, avec Carlos Rodriguez et Adam Yates qui se sont (presque) débarrassés de Jai Hindley, aidés par la chute de l’Australien ce samedi.