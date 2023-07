Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 17 juillet… 1951: la chute de van Est, qui a vu sa “vie défiler”

Alors qu’on craignait le pire, il est bien vivant et n’a “que” quelques égratignures. Des spectateurs fabriquent alors une corde en chambres à air pour l’aider à remonter la pente et le Néerlandais, effondré, doit abandonner le Tour de France. Wim van Est y perd bien entendu son maillot jaune, repris par Gilbert Bauvin, mais y gagnera un surnom : le miraculé de l’Aubisque. Et Pontiac utilisa l’incident pour faire la publicité de sa montre. “En quelques secondes, j’ai vu ma vie défiler devant mes yeux, admettait van Est. Je n’ai pas atterri trop fort grâce à quelques petits arbres. Un mètre à gauche ou à droite et je serais tombé sur des rochers durs, 600 ou 700 mètres plus loin dans le gouffre.”

Wim van Est reviendra par la suite au Tour de France, en portant à nouveau le maillot jaune, mais pas en arrivant à Paris. Et en 2001, le Néerlandais reviendra sur les lieux du drame où une stèle a été érigée pour commémorer le miracle.