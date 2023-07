5 vainqueurs légendaires du maillot vert au Tour

Le maillot vert a été créé en 1953. Mais pourquoi ce maillot est-il vert ? En 1953, l’organisation a choisi cette couleur car le premier sponsor du classement par points était un fabricant de tondeuses à gazon. Depuis 2015, la marque automobile Škoda est le partenaire officiel du maillot vert. Et il se trouve que c’est aussi la couleur de Škoda . La marque automobile la plus populaire dans le peloton cycliste s’est récemment dotée d’une toute nouvelle identité visuelle, offrant au maillot vert 2023 une nouvelle livrée. C’est l’occasion de revenir sur quelques grands vainqueurs du maillot vert.

Peter Sagan

©Skoda

Personne ne fait mieux que Peter Sagan au classement par points. Le meilleur coureur slovaque a remporté le maillot vert pas moins de sept fois, de 2012 à 2019. Ce n’est qu’en 2017 qu’il a dû laisser cet honneur à Michael Matthews (car Sagan lui-même était exclu). Ces derniers temps, Sagan s’intéresse également au Gravelking. Peut-être qu’à la fin de sa carrière, il pourra à nouveau briller sur le Tour ?

Erik Zabel

©Skoda

Pendant des années, Erik Zabel a été l’homme à battre pour le maillot vert du Tour. Le sprinteur allemand a réussi à s’imposer à six reprises entre 1996 et 2001. Les années suivantes, il a également terminé deux fois deuxième et quatre fois troisième. Entre-temps, son fils Rick Zabel roule pour Israel-Premier Tech, l’une des nombreuses équipes qui participent au Tour avec des voitures d’équipe Škoda .

Fritz Schär

©Skoda

Fritz Schär a été le premier vainqueur du maillot vert en 1953 et en même temps le premier coureur à porter le maillot à points dans le Tour, puisqu’il a remporté la première étape en 1953 entre Strasbourg et Metz. Il n’a finalement pas remporté le Tour, mais il a gagné le classement par points. Le coureur suisse était non seulement rapide, mais aussi un bon grimpeur.

Stan Ockers

©Skoda

Quinze coureurs belges ont déjà réussi à remporter le maillot vert. Le premier vainqueur belge ne s’est pas fait attendre : Stan Ockers s’est imposé en 1955 et 1956. Stan Ockers a été suivi par Rik Van Looy, Walter Godefroot, Rudy Pevenage et Willy Planckaert, entre autres. Eddy Merckx et Freddy Maertens sont les meilleurs Belges de l’histoire du classement par points, avec trois maillots verts chacun.

Wout van Aert

©Skoda

Le dernier vainqueur du maillot vert est Wout van Aert, qui a couronné son fantastique Tour 2022. Avec 480 points (sur un maximum de 1 090 points), il a battu le précédent record de Peter Sagan datant de 2015 (477 points). Sa femme Sarah De Bie était également très fière du maillot vert : “Plutôt vert que jaune même, parce que le vert lui fait mieux ressortir les yeux.” Le premier maillot vert d’une grande course ?