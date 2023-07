Christian Prudhomme, directeur de tournée, roule en 100 % électrique

Toit spécial

Les modifications apportées à la voiture ont été réalisées par Best Modell en collaboration avec Škoda . Le toit, en particulier, a été un véritable défi. “Le principal critère est que le directeur de course puisse facilement se lever de son siège”, a déclaré Martin Smutný, de Best Modell, dans une interview à Škoda . “Nous avons dû démonter complètement la voiture, découper une ouverture dans le toit, souder le toit ouvrant, le sceller, fournir l’électricité nécessaire et fabriquer une nouvelle couverture de toit. Pour que le directeur de course puisse s’accrocher sur la route, nous avons rehaussé les barres de toit afin qu’elles tiennent confortablement dans la paume de la main.”

Champagne

En tant que directeur de course, Prudhomme reçoit des invités importants dans sa voiture… avec une coupe de champagne. C’est pourquoi l’ Enyaq iV dispose d’un petit réfrigérateur pouvant contenir deux bouteilles. “Nous avons longtemps cherché un réfrigérateur adapté, mais nous avons réussi”, explique Martin Smutný. “Les portes-verres à champagne, que nous avons fabriqués nous-mêmes à l’aide d’une imprimante 3D, sont un excellent exemple d’une solution Simply Clever. Nous les avons conçus de manière à ce que les verres trouvent une place confortable.”

Outre le réfrigérateur et le toit ouvrant, la voiture du directeur de course est également équipée d’un gyrophare et d’un système radio pour communiquer pendant la course. La communication se fait par radio. C’est le moyen le plus efficace, surtout dans certaines régions reculées de France où la couverture téléphonique n’est pas toujours optimale.

©Skoda

Maximum 80 km/h

Les anciens coureurs sont souvent demandés comme conducteurs de voitures suiveuses car ils savent anticiper et réagir aux événements du peloton. C’est également le cas de la voiture du directeur de course Prudhomme. Au volant de la Škoda Enyaq iV se trouve Gilles Maignan, double champion de France du contre-la-montre qui a arrêté sa carrière de coureur en 2001.

Gilles Maignan était un coureur de contre-la-montre rapide, mais en tant que pilote, il doit évidemment faire très attention aux limitations de vitesse. “Nous n’avons pas le droit de rouler à plus de 80 km/h, sauf dans les descentes lorsqu’un coureur s’approche de nous”, explique-t-il. Le règlement de l’Union cycliste UCI stipule que nous pouvons rouler au maximum 20 km/h plus vite que les coureurs”.

Tout a été pensé pour que Christian Prudhomme puisse se concentrer sur sa tâche. “J’ai une responsabilité importante, celle de conduire les meilleurs coureurs dans la plus grande course du monde”, nous dit son chauffeur. “Mon travail consiste à aider Christian Prudhomme à assurer une course sûre pour tout le monde, y compris les spectateurs.