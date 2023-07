Gains marginaux en cyclisme : comment les vélos disposés sur le toit des voitures de course influencent le résultat d’un contre-la-montre

Après avoir déjà prouvé que l’omniprésence d’une (ou plusieurs) moto(s) fait gagner plusieurs secondes par kilomètre à un coureur, le binôme de la KU Leuven assure, calculs et essais en soufflerie à l’appui, qu’un spécialiste lancé à 54km/h de moyenne grappille entre 0,33 et 0,36 seconde par kilomètre pour peu qu’il soit suivi de près (à une distance de 5 mètres) par la voiture de son directeur sportif et que celle-ci soit équipée d’au moins un vélo sur le toit.

De même que la proximité immédiate d’un simple véhicule diminue jusqu’à 3,7 % la traînée (NdlR : qui agit comme un frottement) d’un cycliste, l’ajout de plusieurs vélos sur son toit réduit également la résistance de l’air auquel un professionnel doit traditionnellement faire face lorsqu’il pédale seul.

La science le prouve : les gains de temps sont encore plus élevés lorsque les deux-roues fixés sur le toit de l’auto suiveuse sont installés perpendiculairement. ©KU Leuven - Ansys

“Dans les cas les plus extrêmes, si une équipe dispose 10 vélos sur le toit d’un véhicule proche de 5 mètres, la réduction de la traînée est égale à 1,73 % ”, notent ainsi Bert Blocken et Fabio Malizia. “Le bénéfice est alors de 0,40 seconde par kilomètre parcouru.”

Autre constat, toujours plus étonnant : les gains de temps sont encore plus élevés lorsque les deux-roues fixés sur le toit de l’auto suiveuse sont installés perpendiculairement. Pour peu que deux vélos augmentent la prise au vent d’une voiture située à 5 mètres de son coureur, ce dernier voit sa traînée diminuer de 2,30 % et peut ainsi gagner 0,54 seconde par kilomètre.

Jusqu’à 7,08 secondes de mieux sur le chrono du Tour 2023

Toujours plus proches de leurs poulains malgré la règle des 25 mètres de distance minimum imposée par l’UCI, les voitures des directeurs sportifs influent donc aussi sur le résultat final d’un contre-la-montre. Surtout si la moyenne horaire de la course est basse, comme ça risque d’être le cas lors de la 16e étape du Tour de France 2023.

Selon les scientifiques de la KU Leuven qui ont estimé l’allure moyenne du chrono de ce mardi (22,4 km) à 36 km/h, un cycliste suivi entre 5 et 10 mètres de distance par une voiture chargée à bloc (10 vélos) pourrait ainsi prendre plus de deux secondes à un rival dont le directeur sportif ne trimballerait qu’une bécane de remplacement sur le toit.

“Placer deux vélos perpendiculairement à la route donne un gain de 3,57 secondes” à l’issue de la course, démontrent encore Bert Blocken et Fabio Malizia sur base de la 16e étape. “Et si l’on disposait de la même manière un seul vélo dans une housse de protection en plastique sur le toit, le gain s’élèverait alors à 7,08 secondes. ”

Reste à voir si une équipe tentera le coup ce mardi sur le contre-la-montre au départ de Passy.