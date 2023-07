En reléguant son grand rival Tadej Pogacar à 1:38 sur 22,4 kilomètres, Jonas Vingegaard a assommé le Tour de France d’une énorme claque. Le leader de la Jumbo-Visma a réalisé “le chrono de sa vie” et a été à ce point performant qu’il s’est demandé un instant s’il n’avait pas capté son capteur de puissance tant les données que celui-ci renseignait lui apparaissaient anormalement élevées… Au classement général, le Danois compte donc désormais un avantage d’1 : 48 sur le Slovène et il faudra sans doute que les UAE acceptent de risquer de tout perdre pour tenter de renverser Vingegaard ce mercredi sur l’étape passant par le terrible Col de la Loze.

Yates monte sur le podium

Septième du chrono de Combloux Adam Yates a réalisé la bonne opération du jour au classement général en parvenant à passer devant Carlos Rodriguez pour s’emparer de la troisième place. Le Britannique, porteur du maillot jaune en début de Tour, pointe toutefois à un écart abyssal de près de 9 minutes (8:52 précisément) qui en dit long sur la galaxie qui sépare le duo Vingegaard-Pogacar du reste de l’univers.

Un quatrième podium pour van Aert

Troisième d’un chrono dont il a longtemps détenu le meilleur temps provisoire, Wout van Aert s’est amusé de sa performance en lançant qu’il était en fait le “premier des gens normaux”. Une troisième place sur un terrain montagneux qui n’était sans doute pas le plus propice au champion de Belgique de la spécialité et qui constitue le quatrième podium de l’Anversois sur cette Grande Boucle. Deux fois deuxième et deux fois troisième, le coureur de chez Jumb-Visma veut désormais réussir à enfin décrocher cette étape derrière laquelle il continue de courir.

Les problèmes horaires des DSM

L’horloge du bus de l’équipe DSM a visiblement connu quelques petits ratés mardi après midi. Deux des coureurs de la formation allemande (Sam Welsford et Alex Edmondson) se sont en effet présentés sur la rampe de lancement de Passy avec plusieurs secondes de retard. La journée a même été noire d’un bout l’autre pour cette formation puisque John Degenkolb et Nils Eekhoff sont partis à la faute et ont glissé dès le premier virage !

