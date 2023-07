L’avis de notre consultant Kevin Van Melsen après la 16e étape du Tour de France : “La maîtrise de Vingegaard a été exceptionnelle !”

Sur un chrono, le langage corporel en dit souvent beaucoup. Très rapidement, à l’image, on a compris que Vingegaard était davantage engagé dans son contre-la-montre que Tadej Pogacar. Cela se voit dans la manière d’attaquer les courbes, dans le pédalage et d’autres petits indices qui mentent rarement. Devant ma télévision, je me suis même un moment dit que le maillot jaune prenait beaucoup de risque dans les descentes, mais sa maîtrise a été exceptionnelle d’un bout à l’autre du parcours. Il n’a pas commis la moindre erreur en étant parfait tant techniquement que dans la gestion de son effort. Je peux comprendre que certains se posent des questions au regard de l’écart qui a séparé à l’arrivée le coureur de chez Jumbo-Visma du Slovène, mais je ne partage pas cette manière de voir les choses. Les deux grands favoris de ce Tour ont tout de même connu une préparation très différente à cette épreuve puisque Pogi s’est battu sur bien d’autres terrains en début de saison alors que Vingegaard s’est concentré presque exclusivement sur la perspective de juillet. Il a sans doute aussi laissé pas mal d’énergie dans sa revalidation. Le maillot jaune n’apparaît sans doute pas comme un véritable spécialiste du chrono mais je rappellerai tout de même qu’il a dû se relever l’année dernière dans le seul contre-la-montre du Tour pour laisser gagner son équipier Wout van Aert.