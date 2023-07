Nos consultants préfacent la troisième semaine du Tour de France : “Si Pogacar prend le maillot jaune mardi, van Aert va faire exploser la course”

Wout van Aert va-t-il gagner une étape ?

Johan Museeuw : “Non. Il est plus fort que l’an passé mais je trouve qu’il ne s’économise pas assez. Il fait de petites erreurs qui l’ont empêché de gagner une étape. On ne va pas revenir sur ce relais que Vingegaard ne lui a pas donné à San Sebastian, mais ça aurait tout changé. Dimanche, van Aert a fait une étape incroyable pour un coureur de classique, mais il a été battu par Poels, un grimpeur. On sait toutefois que Wout va réessayer. Mais les choses vont dépendre du chrono. Si Pogacar prend le maillot jaune ce mardi, van Aert va exploser la course. Si pas, il devra être un peu plus dans un rôle d’équipier et ça sera plus compliqué. Je lui souhaite tout de même de gagner.”

Jean-Luc Vandenbroucke : “Oui, il faut être optimiste. Sa prestation de dimanche était exceptionnelle. Il ne faut pas oublier que van Aert n’est pas un grimpeur et qu’il a fait un numéro. Comme c’est un gagneur, il va encore essayer. Il a ce rôle d’électron libre chez Jumbo qui lui va bien. Il est capable de remporter l’étape du col de la Loze, mercredi, ou celle des Vosges, samedi, s’il est dans l’échappée. Espérons que son épouse ne mette pas leur deuxième enfant au monde avant l’arrivée à Paris. Même si pour lui, ce serait évidemment une bonne nouvelle.”

guillement "Van Aert est moins fort que l'an passé"

Kevin Van Melsen : “Non. Il est passé tout proche à plusieurs reprises et j’ai l’impression que sa chance est passée. Selon moi, le Wout van Aert de l’an passé, qui a gagné au Mont Ventoux, était plus fort. Il est un petit cran en dessous et il ne faut pas sous-estimer les efforts qu’il fait. Plus on va se rapprocher de Paris, moins il aura la possibilité d’avoir une carte blanche et il devra se concentrer sur le travail d’équipe pour protéger le maillot jaune. Et dans un sprint massif, je ne le vois pas battre Philipsen.”

Axel Merckx : “Je vais dire oui. Sa condition est bonne, mais il faut aussi avoir les circonstances. Même dans un sprint massif, c’est encore possible. Il est vrai que van Aert a été loin dans ces réserves ces dernières semaines. Dimanche, il a été battu par un Wout Poels plus frais, qui ne roule pas toutes les étapes à bloc comme van Aert. Il a gaspillé beaucoup d’opportunités mais il a la capacité et le potentiel pour encore en claquer une. Il ne faut pas non plus oublier que ça aurait déjà été le cas s’il n’était pas dans l’équipe de Vingegaard.”

Quel Belge peut être la surprise de la troisième semaine ?

Museeuw : “Maxim Van Gils. Malgré sa chute, il a démontré qu’il était un coureur pour le futur dans les étapes de montagne. Il a déjà terminé deuxième au Grand Colombier et je le vois bien rééditer cette performance mercredi ou samedi, même si son Tour est déjà réussi.”

Vandenbroucke : “Je pense aussi à Maxim Van Gils, qui a loupé le coche dimanche avec cette échappée de près de 40 coureurs. Il n’y avait aucun coureur de Lotto Dstny dedans et ça n’aurait pas coûté plus d’énergie d’être à l’avant. Il aurait pu faire top 10 ou top 15 sans trop de souci. Mais deux étapes lui conviennent encore.”

"Le Tour de Van Gils est déjà réussi"

Van Melsen : “Van Gils. Sur une échappée au long cours, c’est la meilleure carte belge. Je le vois tenter le coup mercredi et/ou samedi. On a redistribué les cartes chez Lotto Dstny et la formation belge aura à coeur de se montrer.”

Merckx : “Il faut voir comment Van Gils aura récupéré de sa lourde chute. Pour le reste, cela semble plus compliqué. Teuns ne me paraît pas assez fort pour remporter une étape. Pourquoi pas Campenaerts, qu’on a vu en bonne condition, s’il parvient à prendre une grande échappée ?”

Après les abandons de Jakobsen et d’Ewan, quels sont les objectifs de Soudal – Quick Step et Lotto Dstny ?

Museeuw : “Pour moi, ces équipes n’ont plus de chance de gagner. Je leur souhaite mais ça va être compliqué. Alaphilippe essaye chaque jour mais il lui en manque toujours un peu. Il n’a pas les jambes de 2019 et semble nerveux. Pour Quick Step, c’est un Tour plus difficile que ces dernières années. Pour Lotto Dstny, je ne vois que la carte Van Gils.”

Vandenbroucke : “Lotto Dstny doit miser sur Van Gils ou sur De Buyst, qui peut faire un top 10 sur un sprint, comme il l’a fait à Limoges. Campenaerts ira également encore dans les échappées. Chez Soudal – Quick Step, je pense que Patrick Lefevere a déjà la tête en Espagne, à la Vuelta, avec Remco. L’équipe va se traîner pour terminer ce Tour. Alaphilippe va encore essayer, mais les autres décomptent les jours avant Paris. Leur Tour est à oublier.”

"Lefevere a déjà la tête à la Vuelta avec Remco"

Van Melsen : “Les deux équipes doivent être offensives. Je suis persuadé que Soudal – Quick Step peut encore faire de belles échappées avec des coureurs comme Cavagna, Lampaert ou Devenyns. Ce sont de belles cartes. Chez Lotto Dstny, Van Gils et Campenaerts sont capables d’aller au bout via une échappée. Ce n’est pas évident de changer d’objectif quand on a construit son équipe autour d’un sprinteur qui a abandonné. Mais ce n’est pas impossible.”

Merckx : “Il faut continuer à essayer d’être devant avec des garçons comme Asgreen, Alaphilippe (Soudal – Quick Step) ou Campenaerts et Van Gils (Lotto Dstny). De Buyst peut aussi se placer dans un sprint, mais ce sera compliqué de gagner. Les sprinteurs ont laissé un grand vide dans ces deux équipes.”

Qui va remporter le maillot à pois ?

Museeuw : “J’ai l’impression que Ciccone est encore assez frais. Ce maillot est son objectif et celui de Lidl-Trek. On voit qu’il fait les sprints au sommet de chaque col, parfois pour peu de points. Il sera encore dans les échappées d’ici à Paris et je le vois bien terminer avec le maillot.”

Vandenbroucke : “Tout va dépendre de comment se comportent les cadors. L’étape de mercredi distribuera de nombreux points et si une échappée s’impose, tout reste possible. C’est encore indécis, mais j’ai tout de même l’impression que ce maillot finira sur les épaules de Vingegaard ou de Pogacar, comme ces dernières années.”

"J'ai peur que le maillot à pois reviennent encore à Pogacar ou Vingegaard malgré eux"

Van Melsen : “Si Vingegaard et Pogacar se font la bagarre pour l’étape, je les vois remporter ce maillot. Et mon favori est Pogacar.”

Merckx : “J’aurais aimé dire Neilson Powless, que j’ai eu sous mes ordres, mais il a dépensé beaucoup d’énergie dans la première partie du Tour, parfois pour un, deux ou trois points. Je pense que Ciccone est un niveau au-dessus en termes de fraicheur et de capacité. Mais c’est bien possible que, en cas de grosse bagarre de loin, ce maillot revienne à Pogacar ou Vingegaard… malgré eux.”

L’étape de samedi dans les Vosges sera-t-elle décisive ?

Museeuw : “Je pense qu’on saura après le chrono qui sera le vainqueur du Tour de France. Mais si les écarts restent infimes, cela pourra se jouer partout, même sur le plat. Cela pourra se jouer au sprint, sur une échappée, sur une bordure, dans une descente ou grâce aux bonifications.”

Vandenbroucke : “La décision sera faite avant, selon moi. J’ai l’impression que le classement sera figé après l’étape de mercredi. Et je n’ai pas l’impression que les pentes des Vosges soient assez raides pour départager Pogacar et Vingegaard. Pour les places d’honneur, par contre, cette étape sera décisive. Des coureurs du top 10 tenteront de prendre l’échappée et d’autres équipes voudront défendre leur place en roulant derrière.”

guillement "Le Tour va se jouer partout, même sur le plat"

Van Melsen : “On aura déjà une autre vue sur le classement général au soir du chrono, ce mardi. Car il est vraiment difficile et on peut s’attendre à des écarts quasiment définitifs. Ce sera compliqué de faire la différence samedi.”

Merckx : “Je peux me tromper, mais j’ai l’impression que la décision sera faite après le chrono. Là, personne ne pourra se cacher. Dans une étape en ligne, on voit qu’ils se marquent à la culotte constamment et qu’il est très compliqué pour l’un de partir sans l’autre. Ils se collent tellement qu’on se demande parfois comment ils ne chutent pas.” (sourire)