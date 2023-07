Škoda rend le Tour mobile depuis 20 ans

Les deux partenaires sont très satisfaits de cette coopération. “Škoda est un partenaire important et joue évidemment un rôle crucial dans l’organisation du Tour de France. Après tout, c’est un événement qui évolue constamment”, a déclaré Christian Prudhomme, directeur de la course. Martin Jahn, membre du conseil d’administration de Škoda Auto chargé des ventes et du marketing, se joint à lui : “La longue histoire de notre entreprise est indissociable du cyclisme. C’est pourquoi Škoda est un partenaire engagé à long terme du cyclisme professionnel et amateur international. Soutenir le Tour de France est l’une des pierres angulaires de nos activités de sponsoring sportif depuis 2004.”

209 Škodas

”Le Tour de France nous donne l’occasion de présenter notre gamme de modèles modernes en soulignant notre engagement en faveur d’un avenir électrique vert”, déclare Martin Jahn. Le fait que l’avenir de la voiture soit électrique est plus évident que jamais cette année. En tant que sponsor principal et partenaire automobile, Škoda fournit 209 voitures de soutien pour la 110e édition du Tour. 207 d’entre elles sont hybrides ou entièrement électriques.

Il s’agit d’ailleurs de différents modèles. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, dispose par exemple d’une Enyaq iV Sportline 100 % électrique, équipée des modifications nécessaires pour servir de centre de contrôle. Les invités VIP suivront l’action sur le parcours à bord d’une Superb L&K (la version premium nommée d’après les fondateurs de la marque).

Maillot vert et trophées

Cette année encore, Škoda sponsorise le maillot vert, qui est décerné au sprinter le plus rapide du peloton. L’année dernière, notre compatriote Wout van Aert a remporté ce maillot convoité en tant que vainqueur du classement par points. Depuis 2014 déjà, le logo Škoda orne le maillot vert, mais cette année, il est complètement différent en émeraude et vert électrique, les deux couleurs de la nouvelle identité visuelle de la marque.

Une fois de plus, Škoda a conçu des trophées pour le vainqueur du Tour et les vainqueurs des différents classements par points. En outre, Škoda est cette année encore le sponsor principal du Tour de France Femmes avec Zwift. Les voitures de soutien que vous voyez sur le Tour de France apparaîtront ensuite au départ de la deuxième édition du Tour de France Femmes avec Zwift. En effet, en tant que supporter de la plus grande famille du cyclisme, Škoda soutient également le cyclisme féminin. Outre le Tour de France, Škoda est également partenaire d’autres événements cyclistes majeurs tels que la Vuelta, la course amateur L’Etape et d’autres courses cyclistes A.S.O. telles que Paris-Tours, Paris-Nice, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne et le Dauphiné.

Le grand sport

”Nous sommes ravis d’être partenaire du prestigieux Tour de France depuis 20 ans”, déclare Martin Jahn. Škoda continuera également à coopérer avec le Tour dans les années à venir. “Il nous donne de la visibilité et la possibilité de positionner durablement notre marque et nos produits dans un cadre approprié, mais aussi de partager notre enthousiasme pour ce grand sport avec la communauté cycliste internationale”, conclut Martin Jahn.