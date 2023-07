Tour de France : pourquoi le duel entre Pogacar et Vingegaard au contre-la-montre est impossible à pronostiquer

Un contre-la-montre de troisième semaine, qui plus est quand il est aussi difficile que celui de ce mardi, est souvent réservé aux candidats à la victoire finale. Le Danois et le Slovène sont au-dessus du lot dans ce Tour de France 2023 et ils devraient à nouveau le prouver sur cette 16e étape, à moins que la pluie, qui pourrait s’inviter, ne vienne freiner les ardeurs des derniers partants en fin d’après-midi. Mais savoir lequel devancera l’autre relève du pile ou face. Explications.

Leurs précédents duels : illisibles

Sur le plan mathématique, Pogacar domine légèrement Vingegaard puisqu’il mène 5-3 dans leurs précédents duels en contre-la-montre. Mais celui du Tour du Pays basque 2019 date d’une autre époque : Pogacar s’était contenté d’une 18e place et Vingegaard de la 43e. Le Slovène avait encore dominé le Danois au Tour des Émirats arabes unis 2021 pour ce qui était alors un vrai objectif pour lui alors que Vingegaard se révélait seulement avec un premier succès World Tour cette semaine-là.

Depuis lors, les deux hommes en sont à trois partout. Pogacar a dominé Vingegaard sur la 5e étape du Tour 2021 (1er et 3e), sur la première étape de Tirreno-Adriatico 2022 (3e et 27e) et sur la première étape du Tour 2022 (3e et 7e). Vingegaard a quant à lui devancé le Slovène au Tour du Pays basque 2021 (3e et 5e), au Tour 2021 (3e et 8e) et à Rocamadour, au Tour 2022 (2e et 3e). Surtout : ils ne se sont pas encore affrontés dans l’exercice solitaire cette saison.

Leur forme et leur fraîcheur : illisibles

Les fans de Pogacar vous diront que le Slovène a réussi à distancer Vingegaard à quelques reprises, en fin de deuxième semaine. Ceux du Danois rétorqueront que le double vainqueur du Tour l’a systématiquement fait sur ses qualités d’explosivité avant de laisser Vingegaard revenir au bout du bras de fer.

À la lecture des précédents duels entre les deux hommes dans l’exercice chronométré, on remarque d’ailleurs que Vingegaard a dominé Pogacar sur les 20e étapes des Tours 2021 et 2022. Aurait-il des meilleures capacités de récupération ? Difficile à dire puisque le suspense était plié en 2021 alors que Vingegaard était nettement au-dessus de son rival en 2022 (il l’avait encore prouvé à Hautacam l’avant-veille). C’est donc la première fois que les deux hommes vont s’affronter avec un tel enjeu et des niveaux de forme aussi proches.

Le matériel : avantage Pogacar ?

La Jumbo-Visma a écrasé la concurrence dans le contre-la-montre ces deux ou trois dernières saisons. Sans doute aidée par un matériel de pointe et un travail assidu en soufflerie. Mais cette année, les débats se sont équilibrés et toutes les grandes équipes semblent en mesure de rivaliser, à commencer par le Team UAE de Pogacar.

L’équipe émiratie a remporté pas moins de sept contre-la-montre cette saison contre cinq pour la formation néerlandaise. Au niveau World Tour, Ayuso a réussi à remporter celui de Romandie alors qu’il était hors de forme, puis celui du Tour de Suisse devant Remco Evenepoel. Mais surtout : Bjerg a battu Vingegaard de 12 secondes dans un Critérium du Dauphiné pourtant écrasé par le Danois. Alors que la seule victoire de Jumbo-Visma dans un contre-la-montre World Tour cette saison est celle de Roglic au Giro (20e étape).

Des stratégies différentes ?

Ce lundi, la plupart des coureurs du Tour de France ont mis à profit le jour de repos pour effectuer une ou l’autre reconnaissance du parcours de ce contre-la-montre. Pour l’occasion, Tadej Pogacar a troqué son vélo de chrono contre un vélo traditionnel à 6,3 kilomètres de l’arrivée. À partir de cet endroit, la route s’élève à 6,6 % de pente moyenne, à commencer par la Côte de Domancy (2,8km à 8,5 %).

Reste à savoir si le Slovène conservera cette stratégie en course, cet après-midi. De son côté, Vingegaard semble avoir effectué toute la reconnaissance sur son vélo de contre-la-montre. Si les deux hommes ont une approche différente, cela sèmera un peu plus le trouble sur le résultat final et les forces de chacun. Le vainqueur aura-t-il été le plus fort ? Ou simplement le mieux conseillé ?