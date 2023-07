Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 18 juillet… 1995: le décès de Fabio Casartelli

Il fait très chaud ce 18 juillet 1995 et Casartelli ne porte pas de casque. Peu après le sommet du col de Portet-d’Aspet, sept coureurs chutent, au début de la descente, après 34 kilomètres de course. La tête de Casartelli heurte un plot en béton. Il est recroquevillé sur le sol. Les images sont impressionnantes et s’inscrivent durablement et tristement dans les rétines.

Conduit en ambulance au bas du col, l’Italien est héliporté vers le centre hospitalier de Tarbes. Pendant le trajet, Casartelli, plongé dans le coma, fait trois arrêts cardiaques. Les dégâts cérébraux sont importants et son décès est finalement prononcé peu après 14 heures. Le peloton est sous le choc et l’étape du lendemain est neutralisée, les membres de l’équipe Motorala franchissant ensemble, devant le peloton, la ligne d’arrivée. Lance Armstrong, son équipier, lui dédiera la victoire à Limoges trois jours plus tard. “Quand j’avais mal, je pensais à lui car ça me permettait de me relancer, racontait à l’époque l’Américain. Il n’y a pas une seconde où je n’ai pas pensé à Fabio sur cette étape.”

Si une stèle sera érigée quelques mois plus tard pour honorer sa mémoire sur les lieux du drame, il faudra attendre 2003 pour que le port du casque soit rendu obligatoire.