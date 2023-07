La question du jour sur le Tour de France : Tadej Pogacar rebondira-t-il sur la Vuelta ?

Au regard de son état de fatigue mercredi au sommet du col de la Loze, il y a fort à parier que le Slovène sortira éreinté de ce Tour de France. Si aucune décision ferme n’a encore été prise quant à sa participation aux prochains Championnats du monde de Glasgow (6 août pour la course en ligne), c’est sans doute parce que Pogui souhaite jauger de sa forme tant physique que psychologique à l’arrivée sur les Champs Elysées avant de poser une décision.

On le voit donc mal se remobiliser pour une Vuelta, d’autant qu’il n’a encore jamais disputé deux grands tours dans sa carrière la même saison. Révélation du Tour d’Espagne 2019 (3e et trois victoires d’étapes), Pogacar s’est ensuite concentré sur la Grande Boucle (victoires en 2020 et 2021, 2e en 2022). Et comme le contexte semble peu propice à une expérimentation…

Le dernier argument de notre réflexion tient dans une considération plus générale : et si Tadej Pogacar était davantage un coureur de classique que de grand tour ? Le goût de l’offensive et le panache du coureur de Komenda ne cadrent pas tout à fait avec la logique plus gestionnaire d’un spécialiste de courses par étapes et de surcroît de grand tour.