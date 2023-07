Le Tour, le dopage, Remco... L’ex champion du monde 1994 Luc Leblanc parle sans tabou: "Les dopés m'ont volé des victoires et des podiums"

"Moi, Lucho. L'important, c'est de rester vivant". La bio de Luc Leblanc, champion du monde 1994, mais aussi maillot jaune du Tour 1991 et vainqueurs de deux étapes (Hautacam 1994 et Les Arcs 1996) ©JM

Un palmarès, surtout sur douze années dans le peloton pro, ne dit pas tout mais il éclaire sur un parcours en forme de montagnes russes. Champion du monde en 1994 sous la chaleur torride d’Agrigente en Sicile, maillot jaune du Tour en 1991 (" j’aurais dû le gagner… ", peste-il encore aujourd’hui), des étapes devenues légendaires (Hautacam 1994 ou les Arcs en 1996) mais aussi des abandons sans gloire (avec le maillot de champion de France lors du Tour 1992), des galères, un flirt (court et qui a laissé des traces) avec un gourou/escroc en 1995 dans l’éphémère équipe Le Groupement.

Sur le circuit sicilien d'Agrigente, Luc Leblanc devient champion du monde en 1994. A ses côtés sur le podium l'Italien Claudio Chiapucci, devenu un ami, et le Français Richard Virenque. ©DR

Dans "Moi, Lucho, l’important c’est de rester vivant " (éditions Solar), il se livre, se dévoile. Sans tabou. Sans dissimuler ses erreurs. Sans cacher l’aprêté d’un milieu du cyclisme où l’égoisme et l’ego sont rois. Mais aussi en pointant ses amitiés, son amour du vélo. " Je suis sans doute un romantique mais on ne me changera pas. "

Au fil de son parcours atypique pour celui qui a débuté par le football, il a croisé Raymond Poulidor, Richard Virenque, Laurent Fignon, Miguel Indurain. Son ultime Tour de France (dossard 141e, 8e au classement final), qu’il parcourt depuis 5 ans comme chauffeur pour les invités de Norauto : 1998, l’année de l’affaire Festina. Un symbole. Entretien avec un personnage attachant, torturé, en recherche de chaleur humaine dans une période où le science a(vait) pris le dessus.

Votre frère, Gilles, fauché à l’âge de 8 ans par une voiture dans un accident qui va vous laisser des séquelles à vie (une jambe de 7 cm plus courte que l’autre) est le fil rouge de votre parcours. Sans ce drame, seriez-vous devenu coureur cycliste ?

On peut se poser la question. J’étais fan de foot (supporter de Saint-Etienne) mais mon père était passionné de cyclisme. Peut-être qu’un jour il m’aurait mis sur un vélo. Ici, c’est la rééducation qui m’a mis en selle.

Limousin comme vous, Raymond Poulidor a toujours été à vos côtés durant votre carrière.

Même après… Il a toujours été bienveillant même dans les difficultés. Je me souviens de sa main sur ma joue. Il vient du même terroir que moi avec les mêmes valeurs. Depuis mes années cadets, il m’a suivi. Il m’a donné des conseils (comme de faire de la musculation en hiver en… coupant du bois). Lorsque j’ai endossé le maillot jaune du Tour à Jaca en 1991, il m’a pris dans ses bras. Lors du passage du Tour 2023 chez lui à Saint-Léonard-de-Noblat, j’ai pris quelques minutes pour aller me recueillir sur sa tombe. Seul.

Tour de France 1991. Luc Leblanc prend le maillot jaune à Jaca (Espagne). Le plus célèbre des Limousins (comme lui) Raymond Poulidor le prend dans ses bras. "Il y a toujours eu une grande affection entre nous" ©DR

Vous avez gagné deux belles étapes au Tour (Hautacam 1994 et Les Arcs 1996) mais vous n’êtes jamais monté sur le podium. Vous prétendez que vous auriez dû gagner l’édition 1991 remportée, pour la première fois, par Miguel Inudrain.

J’en reste convaincu. Je suis battu à cause d’une erreur de jeunesse et d’une mauvaise décision du directeur sportif Cyrille Guimard. Sans l’hypoglycémie dont j’ai été victime, Indurain ne me bat pas. En montagne, il ne pouvait pas me lâcher. C’est le grand regret de ma carrière…

En 1992, vous arrivez hors délai à l’Alpe d’Huez avec le maillot de champion de France sur les épaules. Une honte ?

J’étais mentalement perturbé par la polémique qui a suivi le championnat à Avize en Champagne (on lui a reproché d’avoir couru derrière son équipier Gérard Rué). J’étais vidé. Mais le Tour et le maillot bleu-blanc-rouge, cela se respecte. Même hors délai, je tenais à franchir la ligne d’arriéve.

Pourquoi n’avez-vous, fort de cette expérience, effectué une préparation spécifique pour remporter la Grande Boucle ?

Je n’ai plus jamais eu l’occasion de rivaliser pour la victoire finale. Ma jambe ne m’a pas permis d’être à niveau. Un grand tour, c’était long à gérer et la douleur menaçait à tout moment de revenir. J’ai perdu un nombre incroyable de course à cause de ce handicap. Comme Liège-Bastogne-Liège 1997 en où je finis 4e (victoire de Michele Bartoli). J’ai raflé mes plus belles victoires lorsque ma jambe me laissait tranquille.

Comme ce titre de champion du monde conquis à Agrigente en Sicile sous une température caniculaire devant Claudio Chiapucci et Richard Virenque.

Ce maillot irisé, c’est le Graal du coureur cycliste. Quatre jours avant la course, je savais que j’allais être champion du monde. J’avais imaginé un scénario qui s’est déroulé à la perfection.

Et sans oreillettes ?

A la fin de ma carrière, j’ai tenté à deux reprises. Cela a duré dix minutes. J’étais un coureur à l’instinct, pas un robot à qui on dictait ce qu’il devait faire. A l’époque, on lisait la course, on connaissait bien ses propres sensations.

Votre dernier Tour fut 1998 et la fameuse affaire Festina. Vous terminez 8e du classement général.

Au décompte, je pense que je n’étais plus adapté au cyclisme tel qu’il se déroulait. Je n’étais plus dedans. Ce n’était plus pour moi.

N’avez-vous pas le sentiment que des coureurs chargés vous ont volé des victoires ?

Evidemment. La hiérarchie n’était pas respectée. Certains coureurs sortaient de nulle part, gagnaient des courses et disparaissaient aussi vite. On nous a volé des succès et des podiums de grands tours. C’était une époque difficile à vivre. D’autres coureurs que moi doivent nourrir de la frustration.

A la lecture de votre biographie, vous avez côtoyé des personnages au caractère bien trempé comme Laurent Fignon ou Richard Virenque avec qui l’entente n’était pas au beau fixe. Pourquoi vouloir rester dans ce milieu après votre carrière ?

Attention, j’ai des amis dans le cyclisme comme Thierry Marie, Jean-Philippe Dojwa, Frédéric Moncassin, Pascal Simon ou Pascal Lance mais il y a aussi des requins et des " tout pour ma gueule ". J’aime le vélo, j’adore le vélo. Mon plus grand souhait est de monter une équipe pro avec un staff, du directeur sportif au masseur, qui partage ma philosophie. Mettre l’humain au cœur du projet et pas uniquement les résultats. Je n’ai pas envie de faire ce que l’on a fait avec moi.

La dernière grande victoire de Luc Leblanc (sous le maillot Polti): l'étape aux Arcs lors du Tour de France 1996. Le jour où Miguel Indurain a complètement craqué. ©DR

Après avoir bourlingué un peu partout en France, vous vous êtes installé dans le Nord. A deux pas de la Belgique.

Norauto est basé à Lille. Je viens souvent en Belgique. Peut-être y trouverais-je un futur partenaire… J’aime votre mentalité. La gentillesse, le cœur sur la main.

Difficile de ne pas vous demander votre avis sur Remco Evenepoel. Va-t-il gagner le Tour ?

J’aimerais. Il a un talent monstrueux. J’attends avec impatience sa venue sur le Tour en 2024. Quand je vois la maturité avec laquelle il a remporté la Tour d’Espagne, je suis bluffé. Vous avez une étoile en Belgique…