On a monté le col de la Loze, le nouveau monstre du Tour de France et toit de cette édition 2023

Lâchée lors de la présentation du parcours du Tour de France 2020, la petite phrase de Christian Prudhomme avait dessiné un sourire complice sur les visages des grimpeurs présents ce jour-là dans la salle du palais des congrès de Paris en même temps qu’elle avait fait trembler les mollets des sprinters à huit mois d’une pénible séance de torture.

Escaladée pour la toute première fois par le peloton il y a trois ans, il aura en effet suffi d’une seule ascension pour que la Loze se fasse une place dans la légende du Tour. Derrière le vainqueur du jour, Miguel Angel Lopez, Primoz Roglic et Tadej Pogacar s’y étaient livré un duel aussi âpre que les pentes du toit (2 304 m d’altitude) de cette édition 2023.

Avec ses 28,1 kilomètres à 6 % de déclivité moyenne, le nouveau monstre a les contours pervers du diable déguisé en ange. C’est qu’après une mise en jambe d’une bonne vingtaine de kilomètres permettant de rejoindre la station de Méribel depuis Brides-les-Bains, l’essentiel de la difficulté se concentre une fois que l’on quitte le rond-point des pistes pour rejoindre une voie verte exclusivement réservée aux piétons et aux vélos.

Le col de la Loze se décompose en deux parties très différentes. ©ASO

”La montée se décompose en effet en deux parties très différentes, détaille Thierry Gouvenou, le bras droit de Prudhomme et grand architecte de la confection des parcours chez ASO. La première est roulante puisqu’il s’agit, typiquement, d’une montée visant à permettre aux véhicules, même lourds, de rejoindre la station de Méribel. Une fois que l’on vire à droite au-dessus de celle-ci pour emprunter la voie cyclable, cela devient très différent…” (rires)

guillement C’est un peu comme si on était venu déposer une bande d’asphalte à même la montagne."

Un tortillard de 7 kilomètres aux allures d’interminable escalier serpente alors entre les pylônes des remontées mécaniques et les alpages où broutent paisiblement les vaches équipées de ces grosses cloches typiques. ” Habituellement, dans les Alpes, on adapte le relief à l’accueil d’une chaussée, mais ici c’est tout l’inverse, poursuit le Normand. C’est un peu comme si on était venu déposer une bande d’asphalte à même la montagne. Cela induit des variations de pente très importantes, propices aux attaques et sur lesquelles il est bien plus difficile pour une équipe de contrôler la course. Et vous savez que c’est ce que nous recherchons en permanence. L’expérience des dernières années et l’évolution constante du niveau général du peloton nous démontrent que c’est ce type de profil qui crée le plus souvent de réelles décisions. Et, en milieu de troisième semaine d’une épreuve aussi éreintante que le Tour, je suis convaincu qu’elles seront importantes…”

L'enfer vu du ciel. ©courchevel

Sur cet étrange serpentin, très différent de tout ce que la montagne a coutume de proposer aux cyclistes, on a le sentiment d’être engagé dans une interminable séance d’intervalles. À la violence de l’effort qu’exigent des pentes cumulant à 24 % (!) succède en effet le répit de portion parfois totalement plane. Un ascenseur autant émotionnel que physiologique qui a le pouvoir de vous faire passer de la cave au grenier en moins de 100 m ! À près de 2 300 m d’altitude, quand l’oxygène devient aussi rare qu’un kilomètre sans l’amorce d’une crampe, la rampe finale (18 %) est comme un tremplin vers un éphémère paradis : le sommet.

”La singularité de cette ascension tient dans la nature même de ce chemin, éclaire Hervé Franchino, le responsable des événements outdoor au service des sports de Courchevel, la ville arrivée de cette 17e étape du Tour de France. Jusqu’en 2018, cette piste empierrée qui s’étend tant du côté de notre station que sur le versant Méribel était en effet utilisée pour le trafic des engins dédiés à l’entretien des pistes de ski et des remontées mécaniques. Nous sommes venus y poser un enrobé léger, qui n’est pas destiné au passage de véhicules de plus de 3,5 tonnes, afin de ne pas dénaturer notre belle montagne. Cette voie propre s’intègre dans un projet plus global qui a pour but de relier les trois vallées (Courchevel-Méribel-Val Thorens). Il est conclu à près de 80 % puisqu’il ne reste plus à terminer que la partie reliant Méribel au sommet qui surplombe Val Thorens pour que soit finalisée cette piste cyclable de près de 50 kilomètres perchée pour l’essentiel à plus de 2 000 m d’altitude. C’est une réelle fierté de voir aboutir un dossier qui est demeuré dans les cartons pendant près de quinze ans mais dont Courchevel a su être l’élément moteur en étant la première station à lui allouer un budget.”

Le col de la Loze permet de relier Méribel à Courchevel. ©couchevel

Comme juste retour des choses, c’est d’ailleurs dans la station haut de gamme que sera jugée l’arrivée de ce mercredi et pas au sommet du Col de la Loze comme en 2020. “Cela mettra un joli coup de projecteur sur notre station, poursuit Hervé Franchino. La Loze a valeur de produit d’appel vers un tourisme vert estival que nous souhaitons développer et notre ambition est que ce col devienne aussi mythique que le Ventoux ou l’Alpe d’Huez aux yeux des amateurs de vélo. Nous disposons déjà actuellement d’un bikepark composé de 145 kilomètres de pistes destinés aux VTT et aux vélos à assistance électrique, mais nous souhaitons aussi attirer des 'routiers'. Le versant Courchevel du col, celui que les coureurs dévaleront dans la finale avant de gravir les pentes de notre altiport (18 %) où sera jugée l’arrivée, est plus accessible physiquement car moins extrême dans son profil. À terme, nous aimerions accueillir un jour une arrivée d’étape de la Grande Boucle au sommet du col de la Loze, mais après que le peloton y soit parvenu par Courchevel cette fois !”

Des cordes et barrières à l’approche du sprint bonification, une descente sécurisée

Comme sur la finale de l’étape de samedi qui a ramené les coureurs du sommet de Joux Plane à Morzine, la descente reliant le sommet du col de la Loze à Courchevel accueillera de nouveaux aménagements sécuritaires. Panneaux signalétiques Led avec avertisseurs sonores, matelas gonflables utilisés lors des épreuves de ski, filets destinés à sécuriser les ravins profonds et réasphaltage de plusieurs tronçons : ASO et les autorités locales ont tenté de minimiser les risques autant que faire se peut. Président du CPA, le syndicat des coureurs, l’Australien Adam Hansen (passé par l’équipe Lotto) a de surcroît réalisé une descente équipé d’une Gopro sur son vélo de manière à pouvoir proposer au peloton une vidéo immersive en conditions réelles.

Et si la première version du livre de route d’ASO ne le renseignait pas, un sprint bonus sera jugé en haut du col de la Loze qui attribuera 8, 5 et 2 secondes aux trois premiers coureurs basculant en tête au sommet du toit de ce Tour de France 2023. Pour tenter d’éviter le problème survenu samedi à Joux-Plane où l’engorgement généré par le public avait gêné deux motos qui avaient tronqué l’explication entre Pogacar et Vingegaard, 300 mètres de cordes et piquets ainsi que 150 mètres de barrières seront installés à l’approche de la ligne de cette “bonif”. En espérant que cela soit suffisant…