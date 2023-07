"Plus rien ne m’étonne”, “ne pas être naïf”, “le résultat de son travail” : la performance de Vingegaard suscite le débat auprès des lecteurs de la DH

Du directeur du Tour à Tom Dumoulin en passant par Wout van Aert, nombreux sont les acteurs à s’exprimer publiquement.

Si les questions sont légitimes au vu de l’histoire du cyclisme et du Tour de France en particulier, il faut aussi pouvoir faire preuve de recul et de ne pas casser du sucre inutilement sur le dos de Jonas Vingegaard sans aucun argument.

En participant à notre débat, c’est ce que les lecteurs de la DH ont fait. Ce jeudi matin, nous leur posions la question suivante : “la performance de vingegaard lors du chrono vous interpelle-t-elle ?”

Six lecteurs sur dix ont répondu par la positive à cette question. Preuve que le doute est bien présent parmi les nombreux amateurs de cyclisme qui suivent au quotidien l’actu sur dh.be.

Dans l’argumentation, il y a cependant pas mal de nuances.

Certains, comme Laurent Lietard, souligne par exemple le fait que Jonas Vingegaard a pris tous les risques dans ce chrono et n’a négligé aucun détail dans sa préparation.

"Génétique, préparation depuis le plus jeune âge, rapport poids/puissance, technique d'entrainement, alimentation, effort spécifique, connaissance énorme du parcours, pas de changement de vélo, prise de risque maximum dans la descente, aucun calcul dans les montées, juste un jour parfait..."

Carl Bonal va dans le même sens, mettant en avant plusieurs arguments, dont “l’approche chirurgicale” de l’équipe Jumbo, qui a fait la différence dans une étape comme celle de ce mercredi. "La préparation hyper méthodique chez Jumbo a prouvé son importance ce mercredi...

Évidemment, Jonas Vingegaard n’a pas que des partisans. Et les soupçons de dopage reviennent vite, malgré des qualités reconnues.

"La performance interpelle. Ok les prouesses techniques, technologiques et le niveau des coureurs sont en perpétuelle évolution, mais si demain un athlète court le 100 m en 5 secondes, on ne se posera pas la question", indique par exemple Marc Putz.

Plutôt que d’accuser, d’autres préfèrent se montrer prudent. En saluant la performance tout en appelant à ne pas se montrer "trop naïf".

