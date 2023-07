Tour de France: les coureurs protégés par des matelas dans la descente du col de la Loze

Comme sur la finale de l’étape de samedi qui a ramené les coureurs du sommet de Joux Plane à Morzine, la descente reliant le sommet du col de la Loze à Courchevel accueillera de nouveaux aménagements sécuritaires. Panneaux signalétiques Led avec avertisseurs sonores, matelas gonflables utilisés lors des épreuves de ski, filets destinés à sécuriser les ravins profonds et réasphaltage de plusieurs tronçons : ASO et les autorités locales ont tenté de minimiser les risques autant que faire se peut. Président du CPA, le syndicat des coureurs, l’Australien Adam Hansen (passé par l’équipe Lotto) a de surcroît réalisé une descente équipé d’une Gopro sur son vélo de manière à pouvoir proposer au peloton une vidéo immersive en conditions réelles.

Et si la première version du livre de route d’ASO ne le renseignait pas, un sprint bonus sera jugé en haut du col de la Loze qui attribuera 8, 5 et 2 secondes aux trois premiers coureurs basculant en tête au sommet du toit de ce Tour de France 2023. Pour tenter d’éviter le problème survenu samedi à Joux-Plane où l’engorgement généré par le public avait gêné deux motos qui avaient tronqué l’explication entre Pogacar et Vingegaard, 300 mètres de cordes et piquets ainsi que 150 mètres de barrières seront installés à l’approche de la ligne de cette “bonif”. En espérant que cela soit suffisant…