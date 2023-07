Tour de France : quand Michael Woods et ses partenaires sont équipés comme des astronautes

Sur ce Tour, Ekoï équipe quatre formations, Lotto-Dstny, Cofidis, Arkéa-Samsic et Israël-Premier Tech, avec ses lunettes et ses casques, Aerodinamica notamment. Dont le design et l’aérodynamisme ont été développés en soufflerie en collaboration avec la maison Pininfarina, pour un gain estimé de 10 watts. Il présente aussi pour la sécurité un nouveau système, créé par une société monégasque, avec une multitude de nanotubes qui absorbent les chocs. Aux deux dernières équipes précitées, l’équipementier livre en plus les vêtements de course, chaussettes, cuissards, maillots et combinaisons.

Depuis le départ du Tour, les 32 coureurs équipés par Ekoï, partenaire depuis plusieurs années de notre challenge réservé aux jeunes coureurs francophones, ont remporté trois étapes avec Victor Lafay à Bayonne, Michael Woods au puy de Dôme et Ion Izaguirre à Belleville-en-Beaujolais.

L’équipe dont Rik Verbrugghe est le manager sportif est équipée sur ce Tour par un nouveau modèle de maillot que la société développe avant de le commercialiser. Un maillot qui présente une technologie “graphène”, reconnue pour sa conductivité thermique très élevée. Ses maillots sont dotés de cette fibre “intelligente”, capable de distribuer uniformément la chaleur corporelle sur une grande surface du tissu.

Par les temps de canicule que connaît le Tour et alors que le réchauffement climatique s’invite de plus en plus dans notre vie, cette nouveauté (pour les vêtements cyclistes) est intéressante. Ce sont des fils horizontaux en graphène (matériau découvert en 2004, léger, fort et excellent conducteur thermique), placé à l’avant, le point le plus chaud, et l’arrière, le plus froid, du maillot, qui produisent cette thermorégulation particulièrement appréciée dans un sport d’endurance comme le cyclisme.

On le sait, une augmentation de la température corporelle réduit la performance en proportion. À une époque où l’on ne jure plus que par les gains marginaux, celui-ci en est donc un.

”On a travaillé pendant plusieurs mois avec le laboratoire HumanFab et son centre d’expertise, avec un panel de cyclistes expérimentés pour juger des qualités et avantages de ses maillots Graphene”, explique Thibaut Labadie, chef de presse de la firme.

Selon cette étude, les résultats ne sont pas négligeables. Dans un environnement à 30°, l’utilisation du maillot générerait une réduction de la température à la surface du textile de 2,6°. Et pour le ressenti, c’est encore mieux, en comparaison d’un maillot classique, le maillot graphène offrirait une répartition supérieure de la chaleur de 32 %.

”Nos produits sont développés avec des coureurs pros, dit-il. C’est notre slogan, mais ce n’est pas qu’un slogan. On associe des coureurs des équipes que nous équipons à la création et au développement de nos produits. L’ancien coureur Stéphane Rosetto est en contact avec les équipes et remonte leurs informations et commentaires. Les coureurs utilisent nos produits à l’entraînement par exemple et nous donnent leur avis. Ceux qui vivent sur la Riviera viennent nous voir régulièrement au siège à Fréjus. On échange. Le casque, qui vient de sortir et sera commercialisé en septembre, a été testé par Caleb Ewan à l’entraînement, puis par Warren Barguil, Simone Consonni et quelques autres sur le Giro, et maintenant sur le Tour.”

Autre technologie utilisée par Ekoï pour ses maillots, le système Outlast, qui permet au corps d’être toujours à bonne température. C’est une technologie thermorégulatrice développée pour les astronautes de la Nasa dès les années 1990 pour combattre les variations extrêmes de températures dans l’espace.

”L’objectif est simple : garder une température corporelle optimale, ni trop chaude, ni trop froide, quels que soient la température affichée, le dénivelé et l’effort consenti, poursuit Thibaut Labadie. Elle réduit la transpiration de 30 à 50 %, les pertes hydriques, et la perte d’énergie que l’organisme peut dès lors focaliser sur l’activité physique et musculaire.”

Des technologies dont Michael Woods et ses partenaires comptent bien profiter dans une étape comme celle de ce mercredi, courue dans la chaleur avec quatre montées de cols et autant de descentes.