Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 19 juillet… 1919: la naissance du maillot jaune

On a pris pour habitude de parler du leader du classement général du Tour de France en le qualifiant de maillot jaune. Mais ce dernier n’a pas été introduit dès les premiers tours de roue de la Grande Boucle en 1903. Ce n’est qu’après la Première Guerre mondiale que l’idée a germé, à l’initiative du dirigeant sportif du leader de l’époque, Eugène Christophe. Tous ou presque portaient un maillot blanc, parce qu’ils étaient parrainés par le consortium 'La Sportive', avec une petite différence de couleurs pour les distinctions. “Mon directeur a demandé si on ne pouvait pas avoir une couleur spéciale pour le leader, peut-être une couleur jaune comme l’Auto (NdlR : le journal sportif, créateur du Tour), expliquait le Français à Théo Mathy en 1963. Henri Desgrange lui a tout de suite répondu que c’était une bonne idée et qu’il devait téléphoner tout de suite pour avoir des maillots jaunes. Le temps que les maillots soient confectionnés, on était à Grenoble. J’ai reçu un paquet de 6 maillots le 18 juillet. Le 19 au matin, j’endossais le premier maillot jaune. J’étais leader du Tour.”