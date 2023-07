Blagueur avec Alaphilippe et sourire détendu : on a vécu la dernière journée de van Aert sur le Tour de France grâce à Skoda au cœur de la course

Avec Contador et Andy Schleck au village départ

Après un petit-déjeuner délicieux (comme toujours en France), c’est via une Skoda Enyaq RS personnalisée que nous nous rendons au village départ de l’étape du jour pour démarrer l’expérience VIP que propose notre partenaire. Et directement, on se rend compte que nous sommes extrêmement privilégiés.

Le premier moment exceptionnel : apercevoir Andy Schleck et Alberto Contador, tous deux ambassadeurs de la marque tchèque, dans notre espace privatif Skoda. L’occasion de partager un café avec ceux qui nous ont fait rêver il y a un peu plus d’une décennie. “Tu n’avoueras jamais que tu m’as attaqué dans le Port de Balès parce que j’ai eu un souci mécanique”, sourit le Luxembourgeois, qui s’est consolé en étant déclaré vainqueur de ce fameux Tour 2010, suite au déclassement de l’Espagnol pour dopage.

La bonne humeur et surtout le soleil sont au rendez-vous d’une journée qui s’annonce unique. Après avoir flâné une petite heure dans le village départ pour profiter de l’ambiance unique du Tour de France, nous voilà partis vers le kilomètre zéro, où la course sera lancée quelques minutes seulement après notre passage. Le shooting photo est incontournable.

L’hélicoptère dans le col des Saisies

La journée se poursuit dans les airs. C’est un tour en hélicoptère qui nous attend. Durant plus de 20 minutes, nous avons survolé les coureurs lors de l’ascension du col des Saisies, la première de la journée. Un moment suspendu dans le temps qui nous a permis de voir de très haut la formation de la bonne échappée du jour, avec Tiesj Benoot notamment.

Les vues étaient à couper le souffle et parmi les pilotes d’hélicoptère qui amènent les VIP au septième ciel, on retrouve une tête connue dans les médias sportifs. Celle de Pierre-Yves Hardenne, l’ancien mari de Justine Henin. Un excellent pilote.

Un pique-nique au Cormet de Roselend : époustouflant

De retour les pieds sur terre, les sensations fortes ne sont pas terminées. La conduite de notre chauffeur Paul Moucheraud, ancien coureur professionnel, nous rappelle que le Cormet de Roselend serait aussi agréable pour les rallymen que pour les cyclistes. Les virages s’enchaînent et les pneus crissent pour prendre un peu de champ sur un peloton lancé à vive allure. Nous en profitons pour dîner avec une vue incroyable sur le lac de Roselend. Un moment savoureux, dans un décor stupéfiant.

Un coca pour Hugo Houle et les blagues de van Aert

Après avoir admiré la grosse échappée du jour (avec Gall, Pinot, Alaphilippe, Cicccone, Gaudu, Martin…) et le peloton maillot jaune, nous reprenons la route derrière un trio de l’équipe TotalEnergies : Mathieu Burgaudeau (qui a chuté en début d’étape), Anthony Turgis et Pierre Latour. Dans la descente du Cormet de Roselend, le compteur de la voiture atteint les 100 km/h. Une chute est alors signalée par Radio Tour : celle d’Egan Bernal. Mais le vainqueur du Tour est rapidement dépanné.

Dès les premières rampes de la côte de Longefoy, classée deuxième catégorie, nombreux sont les coureurs qui se font distancer. Un régal pour les suiveurs en voiture. Ce scénario de course permet d’apercevoir, presque un par un, les plus grandes stars du peloton, à l’instar d’un Mathieu van der Poel qui a esquissé un sourire au moment de nos encouragements.

Un peu dans le dur, Andrey Amador fait mine de s’accrocher à la voiture alors que notre chauffeur Paul Moucheraud tend un coca bien frais à Hugo Houle, qu’il a côtoyé comme stagiaire chez AG2R. Le Luxembourgeois Kevin Geniets, lui, profite quelques instants de l’aspiration de notre Skoda pour s’offrir un petit moment de répit salvateur.

Dans le col de la Loze, les instants sont encore plus appréciables. Au moment de dépasser le porteur du maillot à pois Giulo Ciccone, on lui adresse un petit mot pour le féliciter de sa collecte du jour (il a conforté son avance au classement du meilleur grimpeur). Il répond par un pouce levé.

Quelques mètres plus loin, Julian Alaphilippe et Wout van Aert. Le premier fait une tape amicale au second au moment où les deux hommes se rejoignent. Les blagues semblent fuser les éclats de rire. Lorsqu’on se porte à sa hauteur, van Aert continue de sourire et semble ultra-détendu. Vient-il d’annoncer à Alaphilippe, avec qui il a partagé plusieurs échappées depuis le début du Tour, qu’il ne sera pas au départ ce jeudi matin ? C’est tout à fait possible. Une chose est certaine, les deux hommes se retrouveront à Glasgow pour les championnats du monde.

La fin du col de la Loze se fait dans la roue de Simon Gugliemi, le Français d’Arkéa Samsic, qui se bat avec son vélo dans les pourcentages les plus difficiles du col considéré comme le plus dur de France. Mais les encouragements d’un public incroyablement nombreux et fervent l’aident à se surpasser. L’effort est violent, tout comme les commentaires sur Radio Tour au moment où des motos, bloquées dans la rampe à 24 % du col de la Loze, obligent certains coureurs, dont Vingegaard et Pinot, à mettre pied à terre.

L’altiport, un lieu d’arrivée en or

Notre journée d’exception se termine à l’Altiport de Courchevel, dans un splendide décor, où les coureurs sont arrivés au compte-goutte jusque Simon Geschke. L’Allemand est le dernier coureur à avoir franchi la ligne d’arrivée dans les délais, juste avant la voiture balais. Il reçoit autant, si pas plus, d’applaudissements que Felix Gall, arrivé 45 minutes avant. Le passage de l’Allemand sur la ligne marque également la fin d’une journée en immersion dans le peloton que nous ne sommes pas près d’oublier. Et on n’est pas les seuls. Merci Le Tour pour ces émotions.