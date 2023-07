Le cyclisme féminin est plus populaire que jamais

Le succès de Lotte Kopecky est une source d’inspiration pour de nombreuses filles et femmes. “C’est une motivation pour les filles de performer. Elles veulent pouvoir s’inspirer de quelqu’un et devenir plus tard elles-mêmes 'Lotte Kopecky'”, explique la célèbre cycliste. Cycling Flanders constate également un effet positif, puisqu’en trois ans seulement, le nombre de filles de moins de 18 ans ayant une licence de compétition a quadruplé. Chez les femmes de plus de dix-huit ans, on observe également une croissance (quoique plus faible).

Plus de courses

Les courses professionnelles féminines sont de plus en plus nombreuses et font l’objet d’une attention accrue de la part de la presse et du public. Les 15 équipes du WorldTour, qui comptent chacune 15 cyclistes professionnelles sous contrat, ont donc un programme très chargé. Cette année, les femmes participeront aux trois grands tours (Giro, Tour et Vuelta).

Un Tour féminin n’est pas une nouveauté en soi, puisque le premier a déjà eu lieu en 1955. Mais la deuxième édition ne s’est déroulée qu’en 1984 et il y a eu une autre pause après 2009. Depuis 2022, l’organisateur A.S.O. souhaite en faire à nouveau une course par étapes de plusieurs jours : le Tour de France Femmes avec Zwift. La première édition a été un succès et a été remportée par la Néerlandaise Annemiek van Vleuten. Cette année, 154 cyclistes seront au départ à Clermont-Ferrand (22 équipes de sept coureuses).

Durée des courses

Fait remarquable : les courses féminines sont généralement plus courtes que les courses masculines. Prenons l’exemple du Tour de cette année : 21 étapes pour les hommes contre 8 pour les femmes. Cette différence dans la longueur des courses s’est accrue au cours de l’histoire. “On a dit à l’époque que l’Union cycliste internationale (UCI) estimait que les femmes devaient faire pipi en cours de route et qu’elles ne pouvaient pas le faire”, a récemment déclaré à Sporza l’ancienne cycliste professionnelle Marijn de Vries. “Bien sûr, c’est possible, et la longueur d’une course féminine a été augmentée à, disons, 165 kilomètres. Je pense que les femmes peuvent tenir la même distance que les hommes”.

Des prix égaux

Enfin, il y a également un rattrapage en termes de prix. Les hommes gagnent généralement plus que les femmes dans le cyclisme – comme dans beaucoup d’autres sports. Depuis 2020, l’organisateur de la course Flanders Classics, en collaboration avec quelques partenaires, tente de changer cette situation avec le projet Glosing the Gap. Depuis cette année, les hommes et les femmes reçoivent les mêmes prix dans les courses de Flanders Classics. “Un pas dans la bonne direction et une évolution logique”, estime Lotte Kopecky.