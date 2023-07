Lotte Kopecky dévoile la voiture idéale pour les amateurs de vélo

Depuis mars 2023, Lotte Kopecky est ambassadrice de Škoda. “Nous formons une bonne équipe, car Škoda est la marque de voiture la plus populaire dans le peloton cycliste”, a-t-elle déclaré. Comme Škoda, la famille Kopecky a des racines tchèques. Je suis très honorée qu’une marque comme Škoda veuille fabriquer une édition Lotte Kopecky”, déclare Lotte lors de la révélation de la voiture.

Tout pour les amateurs de cyclisme

Qu’est-ce qui fait la particularité de l’édition Lotte Kopecky ? “Cette Superbe Combi est idéale pour les amateurs de vélo”, estime Lotte. L’équipement de série comprend un attelage avec porte-vélos pour trois vélos, une glacière qui peut être fixée à la banquette arrière et un tapis de protection dans le coffre. Sont également présents : la couleur métallisée, les barres de toit en aluminium, un couvercle de coffre électrique, un régulateur de vitesse adaptatif et – ce qui est important, comme le savent tous les cyclistes – une roue de secours.

©Skoda

100 exemplaires

”Ce qui est également spécial, c’est que mon nom figure sur la carrosserie”, explique Lotte. Škoda a utilisé pour cela la même police de caractères que pour la Laurin&Klement, la version premium nommée d’après les deux fondateurs de la marque automobile qui, à l’origine, était un fabricant de bicyclettes. Škoda vend une édition limitée à 100 exemplaires numérotés et signés de la Superbe Combi Lotte Kopecky Edition . Edition. Le numéro 000 est réservé à Lotte elle-même. “Je trouve que la Superb Combi est une voiture géniale avec un grand coffre. Je n’ai pas besoin d’enlever la roue de mon vélo, elle entre facilement. Mon golden retriever Ollie est également un fan de l’intérieur spacieux (rires).

Lotte dans le Tour

Škoda célèbre cette année le 20e anniversaire de sa collaboration avec le Tour de France. Lotte elle-même participe au Tour de France Femmes avec Zwift. “Je pense que ce sera une édition difficile, avec des étapes très variées et, l’avant-dernier jour, l’ascension du Tourmalet. J’espère que nous pourrons réaliser une belle performance sur le Tour, surtout en tant qu’équipe. Bien sûr, ce serait bien si je pouvais remporter une étape moi-même”, ce qui semble prometteur.

©Skoda

Une saison réussie

Avec plusieurs victoires, Lotte a déjà réalisé une excellente saison. Parmi les fans belges de cyclisme, sa victoire au Tour des Flandres reste bien sûr gravée dans les mémoires. “En tant que Belge, cela reste l’une des plus belles courses à gagner. Ce fut le point culminant de mon printemps.

Après s’être sacrée championne de Belgique sur route et contre la montre, Lotte aimerait également revêtir le maillot arc-en-ciel de championne du monde à Glasgow. “J’ai déjà jeté un coup d’œil au parcours et il est certain que la course sur route sera difficile, mais le parcours devrait me convenir. L’année dernière, j’ai manqué de peu la victoire, Cette année, j’ai l’intention d’atteindre le plus haut niveau.

La variété

Sur la piste, sur la route, dans les champs : Lotte peut tout faire. Mais qu’est-ce qui lui plaît le plus ? “J’aime la variété. En quoi suis-je la meilleure ? La piste m’a déjà permis d’obtenir de nombreux résultats, dont quatre titres mondiaux. Mais c’est à vous d’en juger (rires).