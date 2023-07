Parcours, primes, Marion Rousse et télévision : tout savoir sur l’édition 2023 du Tour de France féminin

La première édition en 2022

Dans la foulée de la victoire de Jonas Vingegaard sur les Champs Elysées l’an dernier, les dames se sont également lancées à l’assaut des routes de l’Hexagone. La première Grande Boucle féminine a ainsi eu lieu du 24 au 31 juillet 2022.

La première lauréate ? La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar), qui espère bien réaliser le doublé…

Domination néerlandaise

Sur les huit étapes du Tour de France féminin 2022, six sont tombées dans l’escarcelle de Néerlandaises. Cela s’est réparti de manière équitable entre Lorena Wiebes, Marianne Vos et, donc, Annemiek van Vleuten.

Le maillot jaune a eu aussi quelques nuances d’orange puisque ce sont les trois mêmes dames, dans cet ordre, qui ont pris la tête du classement général.

Marianne Vos s’est emparée du maillot vert et Demi Vollering du maillot à pois. La meilleure jeune ? Une Néerlandaise, Shirin van Anrooij.

Kopecky, la meilleure Belge

Sur les huit Belges engagées, aucune n’a réussi malheureusement à empêcher les Néerlandaises de tout rafler. Lotte Kopecky (SD Worx), 38e du classement général, est toutefois montée sur la deuxième marche du podium au classement par points, grâce notamment à ses 3e place sur la première étape aux Champs-Elysées et sur la sixième.

Julie de Wilde (Plantuur-Pura), 6e meilleure jeune, a terminé à la 46e place du général, Valérie Demey à la 48e, Sanne Cant à la 62e, Jesse Vandenbulcke à la 83e, Lonne Meertens à la 102e et Kim de Baat à la 109e.

La Wallonne Alana Castrique a malheureusement dû abandonner sur chute lors de la première étape.

Un Tour de France féminin très suivi! Où suivre le Tour féminin à la télévision?

La course au maillot jaune pour les dames a été très suivie, par le public sur le bord de la route mais aussi au niveau médiatique (22 heures en direct sur France Télévisions et 20 millions de téléspectateurs français).

Pas simple de calculer le nombre de spectateurs présents, mais la montée de la Super-Belle-Planche-des-Belles-Filles le dimanche 31 juillet a démontré aux sceptiques un succès populaire indéniable. Le renouveau du cyclisme féminin n’est pas prêt de s’estomper.

France Télévisions a donc décidé de faire basculer la retransmission sur France 2, avec 2h30 de direct et une arrivée en prime pour le Tourmalet, le samedi.

Succès populaire pour la Grande Boucle féminine.

Marion Rousse comme directrice

Si elle commente le Tour de France des hommes pour Eurosport, Marion Rousse a plus d’une roue à son vélo. L’ancienne cycliste est également directrice de l’épreuve féminine. La compagne de Julian Alaphilippe veut d’abord consolider son épreuve avant d’en voir le nombre de jours augmenter graduellement et de la voir partir de l’étranger, peut-être en 2024. “Notre premier pari du Tour de France femmes en 2022 a été réussi, a indiqué Marion Rousse. Il y avait par ailleurs beaucoup de monde, dont des jeunes filles, sur le bord des routes pour voir passer les coureuses.” Le succès de 2022 ne demande qu’une confirmation cette année.

Le parcours du Tour 2023

Le Tour de France femmes comptera à nouveau huit journées de course et le nombre de villes-étapes candidates est en constante augmentation, signe de l’intérêt des fans de cyclisme et du public en général.

Le Grand Départ s’effectuera de Clermont-Ferrand le dimanche 30 juillet, soit le jour de l’arrivée à Paris du peloton chez ces messieurs.

En huit étapes, les dames vont parcourir 956 kilomètres, contre 3 404 pour les hommes. “La première étape s’adressera aux puncheuses, expliquait en octobre Franck Perque, responsable sportif de l’épreuve. La deuxième pourra déjà dessiner les premiers contours du classement général. La troisième étape sera à l’avantage des sprinteuses. La quatrième sera la plus longue (177 km), avec une deuxième partie qui présente quelque 2 400 mètres de dénivelé positif. Elle apportera à la course un parfum de classique. La cinquième et la sixième seront à l’avantage des baroudeuses et des sprinteuses. La septième étape sera l’étape-reine, en montagne, avec les ascensions des cols d’Aspin et du Tourmalet, avant la huitième et dernière, à Pau, disputée en contre-la-montre individuel sur 22 kilomètres. Elle pourrait encore avoir une influence sur le classement général.”

1re étape : Clermont-Ferrand – Clermont-Ferrand (124 km)

2e étape : Clermont-Ferrand – Mauriac (148 km)

3e étape : Collonges-la-Rouge – Montignac-Lascaux (147 km)

4e étape : Cahors – Rodez (177 km)

5e étape : Onet-le-Château – Albi (126 km)

6e étape : Albi – Blagnac (122 km)

7e étape : Lannemezan – Tourmalet (90 km)

8e étape : Pau – Pau (contre-la-montre, 22 km)

Tour de France féminin 2023 ©IPM Graphics

Vollering veut son premier Grand Tour

Le peloton et les suiveurs espèrent bien éviter la polémique du Tour des Pyrénées, la dernière étape ayant été annulée pour des raisons de sécurité.

Du côté sportif, à 40 ans, pour sa dernière saison, Annemiek van Vleuten souhaite réaliser le doublé et compte faire parler son énorme expérience. Mais SD Worx présente une véritable armada avec la sprinteuse Lorena Wiebes et Demi Vollering, 2e l’an dernier. Cette dernière vise sa première victoire lors d’un Grand Tour.

Elles seront aidées cette année par Lotte Kopecky, qui vise une victoire d’étape. Il y aura en tout cas deux équipes belges, avec Fenix Deceuninck, l’équipe de Julie De Wilde qui espère faire parler sa pointe de vitesse, et AG Insurance – Soudal Quick-Step Team.

Kopecky vise une victoire d'étape. ©BELGA

Une prime de victoire finale à 50 000 €

Si les hommes ne sont pas les sportifs les mieux payés, ils le sont toutefois mieux que leurs homologues féminines. Celle qui remportera le Tour empochera quelque 50 000 euros. Celles qui auront sur leur dos le maillot à pois (la meilleure grimpeuse), le maillot vert (la meilleure sprinteuse) ou le maillot blanc (la meilleure coureuse de moins de 25 ans) touchera quelque 3000 €.

La fiche technique du Tour de France féminin 2023

De Clermont-Ferrand à Pau, du dimanche 23 juillet au dimanche 30 juillet sur une distance de 956 km.

Trois régions et onze départements visités par les huit étapes.

>4 étapes de plaine (1re, 3e, 5e et 6e étapes).

>2 étapes accidentées (2e et 4e étapes).

>1 étape de montagne (7e étape) qui finit en altitude.

>1 étape contre-la-montre (8e étape).

27 cols et côtes recensés

Toit du Tour : le Tourmalet (2.110 m) à l’arrivée de la 7e étape.

Bonifications: À l’arrivée des étapes : 10, 6 et 4 secondes.

Peloton: 132 coureuses, réparties en 22 équipes de six.

Quatre maillots distinctifs:

> Jaune (classement général)

> Vert (par points)

> Blanc à pois rouges (de la montagne)

> Blanc (jeunes, née après le 1er janvier 1998).

> Par ailleurs, il est établi un Classement par équipes et un Prix de la combativité est décerné lors des 7 étapes en ligne et pour l’ensemble du Tour (Super-Combative).