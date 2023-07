Quelles sont les voitures qui se distinguent au Baloise Belgium Tour ?

24 Škoda

Cette année, 24 des Škoda de l’organisation participent au Baloise Belgium Tour. “Nous avons un bon éventail de voitures. Elles sont utilisées pour la gestion du parcours, les VIP et l’organisation. Nous apprécions également le fait de pouvoir utiliser pour la première fois des Škoda entièrement électriques.” Pour cette course de l’UCI Pro Series, les SUV Kamiq, Karoq et Kodiaq ainsi que les Enyaq iV et Enyaq Coupé RS iV 100 % électriques seront utilisés.

Mais ce n’est pas tout, car les breaks de Shimano, qui fournissent une assistance technique neutre aux coureurs, sont également des Škoda Octavia Combi. En outre, de nombreuses équipes du Baloise Belgium Tour utilisent la Škoda Superb Combi ou l’Octavia Combi comme voiture d’assistance, comme Lotto Dstny, Israel – Premier Tech, Corratec Selle Italia, Human Powered Health et Uno-X Pro Cycling Team. Grâce à leur coffre particulièrement spacieux, ces voitures sont idéales pour transporter des vélos, ce qui est tout à fait conforme au slogan “Škoda, supporter de la plus grande famille de cyclistes”.

©Skoda

Beaucoup de reconnaissance

Les Škoda de l’organisation sont conduites par des bénévoles. “Nous apprécions beaucoup leur coopération”, déclare Christophe Impens. “Ce sont tous des pilotes titulaires d’une licence de course officielle. On ne devient pas chauffeur de course comme ça, car c’est une lourde responsabilité. Vous devez avoir les compétences de conduite nécessaires, car parfois, certaines situations peuvent arriver très vite.”

Les conducteurs sont évalués au préalable. “Ils doivent passer des tests auprès de la Fédération belge de cyclisme et ont besoin d’un certificat médical. Chaque jour, au cours du Baloise Belgium Tour, il y a un briefing sur le parcours, les points dangereux et les règles. Non seulement le code de la route, mais aussi les règles de la course. Par exemple, une voiture VIP n’a pas le droit de rouler entre les coureurs s’il y a moins d’une minute d’avance. Cela est répété tous les jours lors du briefing de sécurité pour les chauffeurs.”

Totalement belge

La particularité de l’édition 2023 est qu’elle se déroulera dans les trois régions. “Auparavant, c’était plutôt une aventure flamande avec une étape wallonne, aujourd’hui nous sommes dans les trois régions belges. Nous terminons comme il se doit pour un grand tour dans la capitale, Bruxelles, avec laquelle nous avons un contrat d’au moins trois ans. C’est la première fois dans l’histoire que la dernière étape arrive à l’Atomium.”

©Skoda

Une longue préparation

Golazo travaille tout au long de l’année à l’organisation du Baloise Belgium Tour. “Nous travaillons déjà sur l’édition de l’année prochaine et même sur celle de 2027. Nous travaillons en permanence sur le Baloise Belgium Tour car nous devons voir loin pour trouver des villes-étapes qui s’intègrent dans le puzzle du parcours. Les étapes de 2024 sont entièrement fixées, au départ de Turnhout. Le travail pratique commence dès septembre et s’intensifie à mesure que le départ approche. Golazo organise environ 300 événements par an en Belgique. Et Škoda est un partenaire important. Par exemple, nous œuvrons également ensemble pour le championnat européen de motocross à Oud-Heverlee le 1er octobre. Pour moi, Škoda est LA voiture de la course.”