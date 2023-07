La Soudal Quick-Step, qui a perdu Fabio Jakobsen la semaine passée, n’avait toujours pas remporté la moindre étape sur ce Tour de France. C’est désormais chose faite. Grâce à Kasper Asgreen. L’ancien vainqueur du Tour des Flandres, qui s’est glissé dans l’échappée du jour, a fait parler ses qualités de rouleur, en collaborant parfaitement, puis de finisseur, en battant Pascal Eenkhoorn au sprint.

”Lors de la dernière semaine du Tour de France, on sait que tout peut se passer et un ensemble de facteurs s’est cumulé”, a expliqué le Danois après la course, dédiant sa victoire au futur retraité Dries Devenyns.

Il sauve par la même occasion le Tour de Patrick Lefevere et de la formation belge qui a joué le coup collectivement puisque tant Alaphilippe que De Clercq ont pesé dans le final, en se positionnant en tête de peloton pour gêner les équipes de sprinteurs et grappiller de nombreuses secondes.

Campenaerts, la définition du combatif

Comme à son habitude, Victor Campenaerts a participé à la formation de l’échappée dès le kilomètre zéro ou quasiment. Puis il a gratifié le groupe de tête de nombreux relais comme à son habitude. Et après le retour de Pascal Eenkhoorn à 60 kilomètres du but, il a redoublé d’intensité malgré le fait que l’échappée n’ait jamais dépassé la minute trente d’avance. Mais grâce à Campanaerts, cela ne l'a pas condamnée.

Dans le dernier kilomètre, il a encore donné ses tripes pour tenter de lancer le sprint pour son équipier de Lotto Dstny. Ce dernier a finalement terminé deuxième mais Campenaerts a été logiquement récompensé par le titre de combatif du jour. C’était la moindre des choses.

Le karma de Philipsen

On a beaucoup aimé les quatre victoires de Jasper Philipsen. Mais on ne peut pas valider son comportement de ce jeudi. À 80 kilomètres de l’arrivée, le maillot vert s’est porté aux côtés de Pascal Eenkhoorn, qui tentait se sortir du peloton en contre, pour le dissuader. Une attitude arrogante qui n’est pas sans rappeler celle d’un certain Lance Arsmstrong par le passé et qui n’est pas bonne pour l’image du Belge. Eenkhoorn a finalement insisté quelques minutes plus tard. Il a rejoint le groupe de tête, qui a fait la nique à Philipsen et aux sprinteurs.

Après la course, le maillot vert s’est expliqué. “Je voulais avoir des poissons pilote pour le sprint et je ne voulais pas être mauvais ou arrogant”, a-t-il indiqué. Mais le karma l’avait déjà rattrapé.

Geschke s’en va, comme van Aert et Perez

Héroïque mercredi dans l’étape du col de la Loze, qu’il a terminée à 45 minutes de Felix Gall, avec le camion balais derrière lui, Simon Geschke (Cofidis) était toujours souffrant ce jeudi. Rapidement lâché par le peloton, il n’a pas été en mesure de continuer la course et a mis pied à terre. Un abandon qui s’ajoute aux deux non-partants que sont Wout van Aert (Jumbo-Visma), pour raisons personnelles; et Anthony Perez (Cofidis).