Tour de France : un top 10 sens dessus dessous après le col de la Loze

Il faut quand même préciser que le vainqueur du jour, Félix Gall, faisait partie des 34 échappés de la première heure, démontrant un immense potentiel révélé au Tour de Suisse dont il s’adjugea une étape au nez et à la barbe de Remco Evenepoel avant de prendre la huitième place finale. “C’est incroyable de gagner l’étape-reine de la plus grande course de l’année. Je ne sais pas quoi dire. J’ai réussi une journée au-delà de toutes mes espérances et je ne peux que remercier l’équipe d’avoir cru en moi. J’avais peur d’exploser avant le sommet de l’ascension, mais mes jambes ont bien tourné jusqu’au bout”, dira le grimpeur autrichien de 25 ans qu’un certain Patrick Lefevere aurait bien aimé avoir dans son équipe pour épauler Remco Evenepoel en montagne. “Mais il n’en est pas question, puisqu’il est sous contrat”, clarifie le patron de Soudal Quick-Step.

L’Autrichien a, donc, frappé un grand coup à Courchevel, tout en faisant un bond de deux places au classement général. “Cela fait deux jours que l’équipe roule pour moi, se réjouit celui qui est passé de la 10e à la 8e place. C’est un peu fou tout ça.”

Le top 10 du Tour de France, avant et après l'étap du Col de la Loze. ©IPM Graphics

Le col de la Loze a chamboulé le classement général. Certes, les membres du top 10 restent les mêmes mais les places et les retards sur Vingegaard ont changé. Simon Yates fait la bonne affaire du jour. Deuxième à l’arrivée à 0:34 de l’Autrichien, le Britannique du Team Jayco AlUla bondit à la 5e place du classement général et se rapproche à 18 petites secondes de Carlos Rodriguez, qui a terminé à 4:54 de Gall. “C’était un grand jour pour moi, mais un coureur était plus fort”, dit le jumeau d’Adam.

Objectif top 3 pour Bilbao

Pello Bilbao, troisième arrivé à l’altiport, grimpe, lui, d’une place pour se retrouver 6e. “C’est bien, mais je vous jure que je n’ai pas apprécié cette montée, explique le Basque. Parfois, je me dis que je fais vraiment un métier difficile. Je suis fier de me retrouver là où je suis.”

Après un tel chamboulement, il aimerait se hisser sur la troisième marche du podium, occupée par Adam Yates, mais il craint que les 2:05 de retard qu’il compte sur l’Anglais ne soient rédhibitoires. “Il me reste une opportunité : samedi. J’essaierai, mais, à mon avis, je ne serai pas le seul.”

Aujourd’hui, le coureur de Bahrain-Victorious préfère se réjouir d’être bien installé dans le top 10, tout en ayant gagné une étape. “Mais ce Tour n’est pas fini”, conclut-il.

C’est vrai qu’ils sont nombreux à se tenir dans un mouchoir de poche. Très loin de l’extraterrestre danois.