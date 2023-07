Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 20 juillet… 1997: la victoire polémique de Virenque

Après la Madeleine, les plus forts s’expliquent dans la montée vers Courchevel. Le duel Virenque-Ullrich a lieu et l’Allemand frotte le pouce et l’index. Par après, le Français ne doit pas forcer pour devancer l’Allemand sur la ligne d’arrivée. Aurait-il acheté sa victoire ? C’est ce qu’affirme Bruno Roussel, son directeur sportif de l’époque, dans un livre paru en 2001 (Tour de Vices) : 100000 francs (+/- 15 000 €). “Ils se sont mis d’accord. Mais c’était assez maladroit de la part d’Ullrich d’avoir fait ce geste”, soufflait-il.

Ullrich et le geste polémique. ©D. R.

De son côté, Virenque nie. “Je voulais qu’il passe devant. Mais lui m’a dit que je n’avais pas à lui demander ça, que je n’étais pas celui qui le payait, c’est pour ça qu’il a fait ce geste, assurait-il. Je n’avais pas besoin de négocier la victoire ; je ne me faisais pas de souci au sprint face à lui…”