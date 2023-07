”Il faut qu’il dégonfle le melon” : Jasper Philipsen fortement critiqué après son intimidation au Tour de France

À lire aussi

Une attitude qui n’a pas du tout été du goût des suiveurs de la Grande boucle. D’autant plus qu’elle n’a absolument servi à rien étant donné que la fusée a été piégée comme l’ensemble des autres sprinters par Kasper Asgreen grâce à une échappée d’anthologie. “On n’a pas le droit d’intimider quelqu’un d’autre, on doit laisser la course se faire”, a notamment regretté Jérôme Coppel sur RMC. “Après, il n’a pas vraiment fait de faute. Il ne l’a pas serré complètement contre les spectateurs, il n’a pas changé de ligne. Il est remonté à sa hauteur et il a dû lui dire deux ou trois noms d’oiseaux.”

Non sanctionnable, ce moment de la course a tout de même beaucoup fait parler et écorne quelque peu l’image sympathique de Jasper Disaster. “Ce n’est pas forcément répréhensible mais ce n’est pas une image qu’on aime voir car c’est anti-sportif”, poursuit celui qui a participé à six éditions du Tour de France. “Si les coureurs veulent attaquer, ils ont le droit d’attaquer. Au bout du compte, il y a une justice car ils n’ont pas repris les échappés. Cyrille (Guimard) avait raison pendant le direct quand il disait que gagner beaucoup d’étapes fait gonfler un peu la tête. Je crois qu’il faut qu’il dégonfle un peu le melon Monsieur Phillipsen.”

Finalement, celui qui disputera le mondial avec la Belgique n’a même pas écopé d’un avertissement. “Ce qu’il s’est passé n’est pas dangereux ni méchant”, a également commenté Cyrille Guimard sur RMC. “Ceci dit, je pense que le jury des arbitres aurait pu faire un rappel, sans prendre de sanction mais pour calmer l’ensemble (du peloton). Le rôle des arbitres est aussi de faire de la prévention et dire 'attention, on n’a pas apprécié ce type de comportement'. Il y a aussi l’image du sportif. L’image du vélo, ce n’est pas ce qu’on a vu avec Phillipsen.”

Pour se rattraper, Jasper Philipsen aura encore deux grosses occasions : vendredi entre Moirans-en-Montagne et Poligny et dimanche sur les Champs-Élysées. En espérant qu’il se distingue d’une meilleure manière que par sa mauvaise agressivité sur le vélo.