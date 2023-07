La question du jour au Tour de France : les baroudeurs belges vont-ils s’illustrer ce vendredi ?

Le premier qui devrait être à l’avant, c’est Victor Campenaerts. Le spécialiste de l’attaque au kilomètre zéro va à nouveau essayer de se glisser dans le bon coup. L’ancien recordman du monde de l’heure est dans une forme étincelante et il l’a encore prouvé ce jeudi, avec de gros relais qui ont permis à une échappée que tout le monde condamnait d’aller au bout. S’il a récupéré de ses efforts, le coureur de la Lotto Dstny sera une nouvelle fois à l’avant avec un seul objectif : permettre à son équipe de remporter une étape sur ce Tour de France.

Toujours chez Lotto Dstny, la carte Florian Vermeersch pourrait être activée. On l’a vu tenir longtemps avec le groupe maillot jaune dans l’étape reine de mercredi et sa condition semble excellente en cette fin de Tour de France. Le coureur de 24 ans participe à son deuxième Tour de France et ne veut pas le terminer de manière anonyme. Pour ce faire, saisir le bon coup ce vendredi est un must.

Du côté de Lidl-Trek, un autre Belge a de bonnes chances de se retrouver à l’avant : Jasper Stuyven. Le coureur de 31 ans est en mode échappée ces derniers temps. On l’a vu aller devant lors de l’étape de Belleville-en-Beaujolais puis du Grand Colombier. Mais les profils de ces deux étapes étaient peut-être un peu trop compliqués pour lui, alors que l’étape de ce vendredi semble plus adaptée à ses qualités.

Les deux derniers baroudeurs belges qu’on pourrait citer, c’est Dylan Teuns (Israël – Premier Tech) et Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Mais on mettrait plutôt un point d’interrogation à côté de leurs noms. Le premier n’a jamais vraiment semblé dans le coup depuis le début du Tour et semble manquer de jus tandis que le second pourrait être contraint de rester sagement dans le peloton aux côtés de son leader et maillot jaune Jonas Vingegaard. Quant à Maxim Van Gils (Lotto Dstny), il est surtout attendu samedi pour une étape qu’il a cochée.