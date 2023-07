La Skoda Enyaq iV, le bureau mobile de Christian Prud’homme, directeur du Tour de France : “J’y ai attrapé le coup de poignet de Federer”

Cette voiture, c’est une Skoda Enyaq iV 100 % électrique. Partenaire depuis 20 ans du Tour de France, la marque tchèque ne fournit pas moins de 250 véhicules aux organisateurs et aux accompagnateurs de la Grande Boucle. Et l’Enyaq de direction est sans doute celle dont Skoda est le plus fier, comme nous le détaille Andy Schleck, ambassadeur pour la marque (autrefois partenaire du maillot blanc et désormais du maillot vert) sur le Tour.

”J’utilise la même voiture sur le Skoda Tour du Luxembourg, dont je suis le directeur, explique le vainqueur du Tour de France 2010. Elle est fonctionnelle à plusieurs égards. Elle possède six canaux radios, avec six antennes, pour pouvoir discuter avec tout le monde. Le câblage est entièrement interne. Il y a une télévision à l’intérieur pour regarder la course en direct et ne pas rater la moindre information. Il y a également un speaker pour parler.”

Un toit ouvrant… à l’arrière

Ce speaker, c’est Christian Prud’homme qui l’utilise. Lorsqu’il ne sort pas de la voiture via le toit ouvrant pour communiquer directement aux coureurs ou donner le départ de la course avec le drapeau du départ réel. 'Il faut savoir que ce toit ouvrant est à l’arrière, alors que dans une voiture normale, c’est à l’avant, précise le directeur du Tour, enthousiaste au moment d’évoquer la Skoda Enyaq, qui fait office de bureau pour lui durant trois semaines. Cette ouverture me permet de lancer la course. Au fil des années, j’ai acquis le même coup de poignet que Roger Federer (rires).”

Particulièrement adaptée à la compétition cycliste, la Skoda Enyaq est à la fois fiable et confortable. S’il est totalement électrique (depuis 2020), la voiture de direction dispose de quatre batteries de rechange qui peuvent être utilisées durant la course. Objectif : augmenter l’autonomie. Impossible donc de tomber en rade au moment décisif d’une étape. Et les recharges ? Elles se font sur le réseau public mais Amaury Sport Organisation (ASO) a tout de même un dispositif portable qui peut être installé au départ ou à l’arrivée. “Cette voiture, c’est la salle de commandement, la tour de contrôle du Tour de France. La fiabilité est donc la caractéristique la plus importante.”

Tout comme le confort, lorsqu’on sait qu’il arrive à Christian Prudhomme de passer plus de huit heures par jour dans la voiture, lors des longues étapes et en comptant le trajet hôtel-ligne de départ. “J’ai mes habitudes avec mon pilote Gilles Maignan. Il mesure 1m96 et moi 1m90 donc il est préférable de ne pas avoir les genoux sur le menton lorsqu’on s’assied”, blague le boss du Tour.

Du champagne dans le mini-frigo

Cet aspect confortable de la Skoda Enyaq iV est également précieux au moment de recevoir des invités prestigieux dans le siège arrière droit de la voiture de direction, comme Emmanuel Macron il y a quelques jours. Christian Prudhomme s’installe, lui, à l’arrière gauche alors que le pilote et le copilote sont devant. Entre tout ce beau monde, il y a aussi un frigo. Composé de boissons fraîches mais aussi d’une bouteille de champagne. Utilisée uniquement lors des grandes occasions.

Et les coureurs, qu’en pensent-ils ? La question peut paraître stupide de prime abord mais eux aussi ont dû s’adapter au 100 % électrique. Car le moteur est forcément moins bruyant que celui d’une voiture thermique, essence ou diesel. Et lorsqu’on sait que le coureur se repère souvent avec son ouïe, cette donnée a son importance. Mais au fil des courses, le peloton a lui aussi adopté la Skoda Enyaq. Une voiture qu’ils apprécient apercevoir car cela veut dire qu’ils sont plutôt bien placés dans la course.