L’avis de notre consultant Johan Museeuw après la 19e étape du Tour de France : “Cette génération d’avions fait passer la mienne pour des klettes”

De manière plus globale, j’ai encore fait des yeux ronds comme des billes devant cette superbe étape. Les coureurs de ce Tour de France auront roulé trois semaines comme des avions. Cette génération est absolument incroyable dans sa capacité à récupérer. Bien sûr, il y a plusieurs éléments comme les datas, les stages en altitude, le matériel, la nourriture, etc. Mais j’ai fait onze fois le Tour de France et parfois, je me suis que nous étions des klettes (sourire), même si on ne peut évidemment pas comparer les générations.

"La transformation de Campenaerts est réussie et il sera précieux à Glasgow."

Parmi les hommes qui jouent un rôle dans le fait que les étapes soient si rapides, il y a évidemment Victor Campenaerts. Dès qu’il est à l’avant, il est le moteur de l’échappée. Il n’a pas gagné sur ce Tour mais il a tout donné et il réalise d’incroyables efforts. On le voit tous les jours tenter sa chance dès le kilomètre zéro. Il fait partie des coureurs les plus combatifs du Tour. C’est fou de voir comment il s’est transformé : c’était un coureur de contre-la-montre et désormais il peut gagner des classiques et des étapes de grand tour.

J’anticipe un peu mais avec cette forme, Campenaerts sera un équipier précieux pour van Aert et Evenepoel lors des Mondiaux de Glasgow. Il devra ouvrir la course pour la rendre difficile car la Belgique sera la grande favorite. Et personne ne fait mieux ça que lui.

Il faut également souligner la belle étape d’Asgreen, qui est passé proche du doublé. Jakobsen a chuté, Alaphilippe a essayé tous les jours sans parvenir à peser sur le final mais le Danois, lui, a sauvé le Tour de Soudal Quick-Step. Chapeau.”