Victorieux à la photo-finish devant Kasper Asgreen, passé proche du doublé pour la Soudal Quick-Step, Matej Mohoric (Bahrain Victorious) a littéralement craqué après avoir été déclaré vainqueur de l'étape du jour. Le décès de Gino Mäder, survenu il y a quelques semaines, n’est pas la seule cause de cette émotion XXL.

”C’est dur et cruel d’être un coureur cycliste. On fait beaucoup de sacrifices pour être prêts puis on se rend compte que tout le monde est si fort et qu’il est compliqué de simplement suivre les roues. Quand je vois l’état des coureurs dans le gruppetto lors des étapes de montagne, j’aimerais que tout le monde puisse gagner une étape car ça change une vie”, a-t-il expliqué dans une interview d’après-course touchante. “J’ai tout donné aujourd’hui, pas seulement pour moi mais aussi pour l’équipe et pour Gino.”

Le Slovène permet à son équipe de remporter une troisième victoire sur le Tour de France (après Bilbao et Poel). Il s’agit aussi de sa troisième victoire sur le Tour de France, après son doublé en 2021.

La malchance de Politt

Présent dans l’échappée de neuf coureurs qui était parvenue à s’extirper du peloton après près d’une heure 30 de grosse bagarre, Niels Politt a joué de malchance à 90 kilomètres du but. Le coureur allemand de la Bora-Hansgrohe a cassé sa chaîne. Les voitures suiveuses n’ayant pas encore passé le peloton, il a été dépanné par le véhicule neutre Shimano. Mais malgré… deux tentatives, aucun des vélos ne correspondait aux pédales de Politt. Passablement énervé par la situation, il a finalement attendu sa voiture après avoir été dépassé par le peloton.

Ce fait de course a été l’un des tournants de l’étape puisque dans la foulée, Philipsen et un groupe d’une vingtaine de coureurs se sont échappés après le sprint intermédiaire. Parmi ces coureurs, on retrouvait Mohoric, le vainqueur du jour.

Campenaerts a encore fait le show

Il a une nouvelle fois attaqué dès le kilomètre zéro. Il a encore mis d’énormes relais dans l’échappée. Il a tenté d’anticiper la côte d’Ivory, seule véritable difficulté du jour à 30 kilomètres de l’arrivée (classée 3e catégorie) avec Simon Clarke. Mais il n’est pas parvenu à résister au retour du trio Mohoric-Asgreen-O’Connor, qui s’est joué la victoire. Qu’à cela ne tienne, Victor Campenaerts a réalisé une grosse étape et a été élu combatif du jour pour la deuxième fois en deux jours.

Le moment qui résume le mieux la force de Campenaerts, c’est cette image où Simon Clarke (Israel – PremierTech) ne peut suivre le Belge car il est pris de… crampes. L’effet Victor.