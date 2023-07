Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 21 juillet… 1948, 1954, 1974, 1983 et 1985: des victoires pour la fête nationale

En 1948, Roger Lambrecht s’est imposé lors d’un contre-la-montre de… 120 kilomètres. Six ans plus tard, Alfred De Bruyne s’imposait entre Luchon et Toulouse au bout de 203 kilomètres. Il faudra ensuite attendre l’immense Eddy Merckx, victorieux en 1974 un 21 juillet, pour son cinquième et dernier succès au classement général du Tour de France. Lucien Van Impe remportera, lui, le chrono entre Morzine et Avoriaz (15 km), en 1983. Enfin, Rudy Matthijs a enlevé le sprint aux Champs-Elysées en 1985. “Cela me donne la chair de poule quand je regarde les images, dira-t-il plus tard en repensant à ses trois victoires sur la Grande Boucle cette année-là. Sur le Tour de 1985, j’étais peut-être le sprinter le plus rapide du monde.”

Depuis lors, les Belges ont fait chou blanc. L’étape entre Moirans-en-Montagne et Poligny permettra-t-elle à un de nos compatriotes de s’imposer ce 21 juillet 2023 ?