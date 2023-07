La question du jour au Tour de France : Pogacar peut-il encore inquiéter Vingegaard dans la dernière étape de montagne ?

Et Tadej Pogacar ? Il sera déjà content de conserver sa deuxième place et son maillot blanc (le deuxième du classement du meilleur jeune est Carlos Rodriguez, qui pointe à 4 minutes 26, ce qui n’autorise pas un nouveau jour sans). Mais connaissant le champion, il voudra également tout faire pour remporter l’étape et malgré une dernière fois le Tour de France de son empreinte en levant les bras.

”On va essayer, j’espère trouver des ressources mais cela va être dur”, a précisé Pogacar vendredi soir, pas confiant à 100 %.

S’il a récupéré physiquement et mentalement de sa double défaillance, le Slovène sera assurément de la partie pour jouer la gagne. Un coup de panache qui ne ferait que renforcer son image et sa cote de popularité aux yeux d’un public qui l’adore déjà.

Pogacar dans une échappée ? C’est très peu probable

Mais de là à inquiéter Vingegaard, il y a un pas qu’on ne franchira pas. Le Danois est bien conscient qu’avec 7 minutes et 35 secondes d’avance au classement général, il a le temps de voir venir. Ce n’est évidemment pas pour cela qu’il autorisera Pogi à se glisser dans une échappée au long cours qui pourrait prendre plusieurs minutes d’avance. la Jumbo-Visma fera tout pour empêcher ce scénario d’arriver.

Si, par contre, Pogacar et Vingegaard sont à la bagarre dans le dernier col pour aller chercher la victoire dans cette étape de prestige, on met une pièce sur le Slovène, qui a souvent pris le dessus sur son meilleur ennemi lors d’arrivées en duo. Ses qualités de sprinteur et de puncheur sont plus grandes que celles de Vingegaard, qui n’aura aucun intérêt à prendre des risques à quelques heures de l’arrivée à Paris.