L’avis de notre consultant Axel Merckx sur la 20e étape du Tour : “Vivement la bagarre à trois avec Remco en 2024”

Chapeau à Tadej Pogacar, qui a fait preuve d’orgueil et n’a pas baissé les bras après sa chute et son jour sans de milieu de semaine. Il remercie son équipe de la plus belle des manières pour le travail accompli en remportant cette deuxième victoire d’étape. Il faudra évidemment tirer les enseignements de cette deuxième place au classement général mais l’hypothèse la plus probable est forcément la préparation tronquée du Slovène, qui peut expliquer sa perte de temps de mercredi. Et aussi évidemment le fait que Vingegaard était très fort. Pogacar sera probablement le coureur le plus applaudi du podium final à Paris, surtout après les déclarations de Richard Plugge. C’était très maladroit et on peut comprendre que le public français n’ait pas apprécié.

guillement "Les images de Pinot dans le Petit Ballon m'ont donné des frissons"

En parlant du public français, il faut également saluer l’étape de Thibaut Pinot. Il a fait ce qu’il devait faire, il s’est révolté et il a fini le Tour positivement. Il ne faut pas oublier qu’il avait participé au Giro. Le voir lutter pour la victoire, sur ses terres, c’était une magnifique manière de boucler son dernier Tour. Il m’a donné des frissons dans le petit Ballon. Ce moment d’exception est le couronnement d’une carrière exemplaire. Mais on voit aussi que sur le Tour, personne ne fait de cadeau. Et ce n’est pas plus mal ainsi.

Enfin, il faut souligner la victoire de Ciccone au classement du meilleur grimpeur. Il mérite ce maillot à pois. On a vu une belle lutte avec Powless mais ce dernier a dépensé beaucoup d’énergie durant la première partie de la Grande Boucle et n’a plus pu suivre le rythme. L’Italien était le plus fort et a été bien épaulé par son équipe, Lidl-Trek, qui a reçu un bel apport financier avec l’arrivée de son nouveau sponsor, Lidl. Il faudra compter avec cette équipe dans le futur.