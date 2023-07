Marion Rousse préface la 2e édition du Tour de France Femmes: ”Offrir une belle quatrième semaine du feuilleton vélo de l’été”

Marion, quelle est la différence entre l’édition 2023 du Tour de France féminin et celle de l’an passé, au niveau de sa perception ?

”La première édition du Tour de France avec Zwift, l’an passé, c’était de la curiosité, une sorte d’ovni. Il y avait beaucoup de questions : est-ce que cela va marcher ? Mais je constate que dès la deuxième édition, il n’y a plus toutes ces questions. On parle désormais des athlètes, du côté du sportif, on cherche à savoir quelles sont les nouvelles championnes qui seront au départ. Notre épreuve a été adoptée. On a vu l’an passé de belles courses à suivre. En un an à peine, les mentalités ont aussi évolué énormément. C’est aussi grâce aux championnes qui ont montré ce qu’elles savaient faire sur le vélo. Bon, certains se demandent sans doute encore si des filles sauront monter jusqu’au sommet du Tourmalet, mais elles vont leur montrer ! Et bien leur montrer ! Il y a trois ans, certains se demandaient ce que les femmes allaient faire sur les pavés de Roubaix. On a vu, depuis. Et on en redemande ! En 2022, au niveau sportif, je n’avais pas d’inquiétude. Je commente du vélo tout au long de l’année, je savais donc que nous allions avoir de belles étapes. Mais on ne maîtrisait pas le suivi, à la télé, ou au bord de la route. Et cela a été une réussite. Il y avait énormément de monde, c’était vraiment l’ambiance Tour de France avec des gens déguisés, des pancartes.”

guillement "Certains se demandent sans doute encore si des filles sauront monter jusqu’au sommet du Tourmalet, mais elles vont leur montrer ! Et bien leur montrer !"

Le Tour de France Femmes, c’est vraiment le label du Tour de France…

”Oui, avec un spectacle gratuit, que tu peux aller voir en famille. À deux ou à dix, c’est le même prix ! Il y a le sportif, mais il y a aussi la caravane. C’est vraiment le label Tour de France utilisé dans son entièreté. Il a directement été bien suivi. La première étape avait bien marché au niveau des audiences. Cela pouvait être dû à la curiosité, mais elle a augmenté au fil des jours, avec des pics d’audience assez incroyables lors de la dernière étape. C’était du jamais vu pour le vélo des femmes. Les gens se sont pris au jeu et ont vu une cohérence sportive. Tous les ingrédients étaient réunis pour que ce soit un vrai Tour de France. Les premières étapes avaient par exemple été très nerveuses, il y a eu des chutes (NdlR : dont celle d’Alana Castrique) : ça ne change pas, c’est la même règle que pour les hommes…”

À lire aussi

Le vélo féminin évolue énormément ces dernières années. Quasiment chaque grande course a désormais son épreuve pour les dames. Le Tour Femmes est une suite logique…

”Les filles n’avaient pas besoin de nous pour courir. Leur calendrier était déjà bien rempli, bien chargé sur l’ensemble de la saison, avec des grandes courses. Par contre, il leur fallait la caisse de résonance qu’offre le Tour de France. Je me souviens que Marianne Vos était déjà venue voir à l’époque Christian Prudhomme pour dire : 'on a besoin de vous'. Le Tour est une fête populaire qui dépasse le cadre du sport. Et puis avec le Tour, tu vas chez les gens. C’est la période des vacances, ils ont envie de regarder du vélo et tu ne touches pas que des passionné.e.s. Le cyclisme féminin était une petite niche avant, qui n’intéressait que des fans de vélo, des connaisseurs. Là, on atteint un public qui ne regarde pas forcément le Tour pour le sport mais pour les paysages et qui n’allumerait pas la télévision pour Liège-Bastogne-Liège par exemple. Avec le Tour de France Femmes, le grand public découvre la pratique du cyclisme féminin et peut se rendre compte que des filles sur un vélo, ça envoie ! Elles n’ont rien à envier aux hommes. Avec le Tour de France Femmes, il y a aussi des partenariats qui se créent avec les équipes, car on se rend compte que c’est rentable. Certaines firmes veulent investir dans le vélo féminin. Tout le vélo des femmes bénéficie du système du Tour de France.”

Christian Prudhomme, patron d’ASO, et Marion Rousse, directrice du Tour féminin. ©AFP

On voit que cela a des répercussions, avec de plus en plus d’équipes féminines…

”Les équipes masculines se rendent compte qu’elles ont quelque chose à jouer avec les femmes. Il y a quelques années encore, quand on disait aux formations des hommes que ce serait bien qu’elles créent une structure pour les filles, on les embêtait plus qu’autre chose…. Maintenant, il y a un vrai business qui se crée autour du vélo des femmes. Ce n’est plus une contrainte d’avoir une équipe de filles. C’est cohérent sportivement parlant. La mentalité au niveau du peloton masculin a changé également. Je sais que des coureurs regardent les courses de filles pour le côté sport.”

guillement "Les premières étapes, dans le Massif central, seront déjà très importantes."

Comment estimez-vous le parcours ? Quels sont les endroits clés ?

”Je trouve que c’est très intéressant de partir du Massif central : on aura directement des étapes importantes pour le classement général. On a essayé de faire en sorte que les difficultés se trouvent dans les derniers kilomètres. Comme pour les hommes. On recherche du suspense à la fin des étapes. Il faudra se méfier directement. Attention aussi à l’étape de Rodez qui est vraiment importante, elle est très longue. Cela ne fera que monter et descendre dans les soixante derniers kilomètres, sur des routes sinueuses. Avant le week-end final avec l’ascension du Tourmalet, précédé du Col d’Aspin, sur une étape courte, de moins de cent kilomètres. Avec cette volonté d’aller visiter le massif pyrénéen pour inscrire encore plus le Tour de France Femmes avec Zwift dans l’histoire. Et il y a l’apparition d’un contre-la-montre le lendemain. Nous n’avions pas prévu cet exercice sur notre première édition. Il sera quand même exigeant. On espère qu’il sera décisif.”

Marion Rousse et son mari, Julian Alaphilippe. ©VKA

Qu’attendez-vous de cette deuxième édition ?

”Du suspense, des belles courses à suivre et des sourires sur le bord des routes : le Tour est aussi là pour ça. J’ai envie qu’on assiste à une belle quatrième semaine du feuilleton vélo du mois de juillet qu’on aime suivre. Je n’ai pas de préférence au niveau du résultat sportif. Celle qui va gagner l’aura mérité, sur un parcours dur. Elle devra être performante dans tous les domaines.”

guillement "Je suis plus importante dans mon poste aujourd’hui que d’être dans l’anonymat au sein du peloton. Maintenant, les petites filles peuvent rêver de pouvoir faire leur sport et d’en vivre."

Marion Rousse, vous avez été cycliste. Vous ne préférez pas être sur le vélo, au Tour de France ?

”Ha ha… J’ai été cycliste, oui. Mais à une époque totalement différente de maintenant. Il y avait beaucoup moins de grandes courses. Quand je roulais en compétition, je n’avais de sportive que le mot, car il fallait que j’aille travailler à côté de ça… J’aurais aimé pouvoir pratiquer mon sport à 100 %. J’aurais aimé pouvoir évoluer au plus haut niveau, disputer le Tour de France ou Paris-Roubaix. Il était temps que cela change. À mon époque, les courses n’étaient pas intéressantes à suivre. Il y avait peut-être cinq ou six filles qui étaient payées. Elles survolaient tout, elles gagnaient tout, il y avait un énorme écart de niveau. Mais je ne suis pas revancharde ou nostalgique. On ne peut pas revenir en arrière. Et puis je suis engagée dans un métier passion, dans un domaine qui m’enflamme toujours autant. Je suis très heureuse d’avoir ce rôle de porte-parole pour le cyclisme féminin, d’être là, à ma petite échelle, d’être la directrice du Tour Femmes. Je suis plus importante dans mon poste aujourd’hui que d’être dans l’anonymat au sein du peloton. C’est comme ça, c’est la vie… C’est mon destin… Maintenant, les petites filles peuvent rêver de pouvoir faire leur sport et d’en vivre.”

Le podium final du Tour de France Femmes de l'an passé, avec Marianne Vos, Annemiek Van Vleuten, Shirin Van Anrooij et Demi Vollering. ©© Cor Vos Fotopersburo-Video ENG Postbus 210 3190 AE Hoogvliet Nederland 0653119028 -www.corvospro.com fotodesk@corvospro.com





C’est quoi la prochaine étape pour le vélo féminin ?

”On ne ferme pas la porte à faire le Tour de France Femmes plus long. Mais il faut évoluer au même rythme que le vélo féminin. Ce ne serait pas lui faire un cadeau d’amener une course par étapes trop longue. Il faut vraiment rester prudent, y aller progressivement et ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Ce serait une erreur par exemple de mettre trois étapes de haute montagne en suivant, le niveau n’est pas encore assez homogène. Il faut prendre son temps. Le vélo féminin évolue à une allure folle. À mon époque, les bus n’existaient pas. Nous, on se changeait au… cul de la bagnole. Cela n’a plus rien à voir aujourd’hui. Même s’il reste une marge de progression, il ne faut pas vouloir aller trop vite pour ne pas se planter.”

Les étapes

1re étape (23/7) : Clermont-Ferrand – Clermont-Ferrand (124 km)

2e étape (24/7) : Clermont-Ferrand – Mauriac (148 km)

3e étape (25/7) : Collonges-la-Rouge – Montignac-Lascaux (147 km)

4e étape (26/7) : Cahors – Rodez (177 km)

5e étape (27/7) : Onet-le-Château – Albi (126 km)

6e étape (28/7) : Albi – Blagnac (122 km)

7e étape (29/7) : Lannemezan – Tourmalet (90 km)

8e étape (30/7) : Pau – Pau (contre-la-montre, 22 km)

Le plateau

Toutes les meilleures mondiales seront au départ, dimanche. Les dix premières du classement mondial World Tour (dominé par les Néerlandaises avec Demi Vollering, Lorena Wiebes et Annemiek van Vleuten, qui devancent la Belge Lotte Kopecky) ou encore 26 filles du Top 30, à l’exception de Shririn Van Anrpoij, Gaia Realini, Marta Bastianelli ou Ruby Roseman-Gannon.

L’an passé : Van Vleuten

Annemiek Van Vleuten avait survolé l’édition 2022, avec quatre minutes d’avance sur sa compatriote Demi Vollering et plus de six minutes sur la Polonaise Katarzyna Niewiadona. Elle avait remporté deux des huit étapes.