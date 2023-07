Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 22 juillet… 2011: les frères Schleck sur les deux premières marches du podium

Deux membres d’une même fratrie sur les deux plus hautes marches du podium : c’était du jamais-vu dans l’histoire du Tour de France, bien avant le numéro des frères Yates en ouverture de l’édition 2023. “Ma condition physique est bonne, je me sens très bien et c’est une bonne chose d’endosser le maillot jaune maintenant et de m’élancer derrière Cadel Evans et derrière mon frère, expliquait Andy Schleck avant le contre-la-montre, la veille de l’arrivée.

Mais Cadel Evans était trop fort dans l’effort solitaire, la veille de l’arrivée, pour les membres de l’équipe Leopard-Trek. L’Australien a ramené le jaune à Paris. “Je ne rentre pas à la maison comme perdant, je suis fier d’être deuxième, et très, très fier d’être sur le podium avec mon frère”, a assuré Andy Schleck.

”Un rêve devient réalité : finir tous les deux sur le podium à Paris. C’est quelque chose de formidable et de très grand”, affirmait Frank de son côté.