La question du jour sur le Tour de France : Gall a-t-il fait une erreur en ne contestant pas le maillot à pois de Ciccone ?

Comme (trop) souvent sur le Tour de France, ce classement de la montagne n’intéressait qu’un seul homme. Cette année, c’était Giulio Ciccone. On pourrait ajouter Neilson Powless mais l’Américain a vite compris qu’il n’aurait pas les jambes pour lutter jusqu’au bout. La bonne nouvelle, c’est que, pour une fois, l’intéressé en question a pu mener sa mission à bien. Geschke en 2022, Poels en 2021 et Carapaz en 2020 s’étaient fait manger en fin de Tour par Vingegaard et Pogacar qui, pourtant, se moquaient pas mal de ce maillot mythique.

À lire aussi

On regrettera toutefois que Felix Gall, qui était sans doute le véritable meilleur grimpeur de ce Tour de France derrière les deux ténors, ne se soit pas plus intéressé à ce maillot à pois. Au départ de cette 20e étape, l’Autrichien était déjà assuré, sauf catastrophe, de terminer dans le top 10 à Paris puisqu’il possédait plus de six minutes d’avance sur Guillaume Martin, 11e. Et il savait que rentrer dans le top 5 serait mission impossible (près de 4 minutes de retard sur Simon Yates).

Dès lors, pourquoi ne pas avoir tenté de transformer son “très bon” Tour de France en "cuvée exceptionnelle", en ajoutant à son beau classement final et sa victoire dans l’étape reine un maillot à pois pourtant cher aux équipes françaises ? Était-ce si important de courir pour assurer sa 8e place ? On a du mal à croire que reculer derrière Sepp Kuss et terminer 9e plutôt que 8e aurait empêché l’intéressé de dormir.

Au vu des jambes de Felix Gall ce samedi, on a l’impression qu’il lui suffisait de se baisser pour ramasser ce maillot à pois, d’autant plus que Giulio Ciccone (qui le devançait de six petits points ce samedi matin) arrivait à bout de forces. Mais voilà, son équipe s’est contentée de réussir un “bon” Tour de France et d’assurer une 8e place plutôt que d’aller chercher une très belle cerise sur le gâteau comme elle l’avait fait avec les pois de Romain Bardet en 2019.

C’est aussi ce manque d’ambition qui, parfois, fait la différence entre les équipes de pointe et les autres…