La surprise belge Jordi Meeus s'impose sur les Champs-Élysées: "Le sprint le plus prestigieux"

guillement "J'aurais pu faire mieux durant trois semaines."

Jordi Meeus a enfin touché au but. Préféré à l’expérimenté Sam Bennett par ses dirigeants de Bora-Hansgrohe, il aura dû attendre le tout dernier jour de ce Tour pour leur donner raison. “J’aurais pu faire mieux durant trois semaines”, concédera-t-il, le sourire aux lèvres. C’est vrai que celui qui découvrait le Grande Boucle après avoir déjà roulé la Vuelta en 2021, où il avait terminé 2e de la 16e étape, n’avait pas vraiment eu son mot à dire depuis le départ de Bilbao. Le troisième jour, il s’était classé 7e à Bayonne, avant de finir 6e à Bordeaux, 11e à Moulins et de nouveau 7e à Bourg-en-Bresse. Mais il a continué à y croire. Et ce dimanche, il a été récompensé de son obstination.

”J’ai remporté le sprint le plus prestigieux. Je ne pouvais pas mieux terminer mon premier tour, dit-il, sans oublier de remercier ses équipiers, qui ont continué à miser sur lui. Tout a été parfait aujourd’hui. Mes jambes étaient incroyables. J’étais dans la roue de Mads Pedersen et je suis sorti juste à temps. Il n’y a rien de plus beau que de gagner aux Champs-Élysées.”

Le Limbourgeois confirme que le sprint belge se porte à merveille. Ces trois dernières années, l’ultime étape du Tour a, d’ailleurs, été enlevée par un de nos compatriotes. En 2021 Wout van Aert avait devancé Philipsen, qui avait gagné l’an passé. Et comme si cela ne suffisait pas, Arnaud De Lie s’est adjugé la 2e étape du Tour de Wallonie, ce dimanche.

À 25 ans, Jordi Meeus compte désormais neuf victoires chez les pros. “Celle-ci est sans aucun doute la plus belle.” Et elle le fait entrer dans une autre catégorie.