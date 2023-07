On attendait le maillot vert Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), qui avait l’occasion de remporter sa cinquième victoire d’étape sur le Tour de France 2023. On a finalement vu un autre Belge : Jordi Meeus. Le sprinteur de la Bora-Hansgrohe a créé la surprise en battant le maillot vert d’un boyau, à la photo-finish. Il signe par la même occasion la plus belle victoire de sa carrière.

”Tout s’est déroulé à la perfection et j’avais de super jambes”, souriait Meeus après avoir remporté la plus belle victoire de sa carrière. “C’est un sentiment incroyable de s’imposer sur les Champs-Elysées.”

Le clin d’oeil de Jumbo-Visma à Wout van Aert

Le traditionnel défilé de la dernière étape du Tour s’est déroulé dans la bonne humeur. Les porteurs des maillots distinctifs ont pris la pause, tout comme l’équipe du maillot jaune. La Jumbo-Visma avait pris le soin d’emmener avec elle le numéro 6 de Wout van Aert pour que Belge, qui a quitté le Tour pour assister à l’accouchement de sa femme Sarah De Bie, soit aussi à la fête. Une belle image.

Belgian Nathan Van Hooydonck of Jumbo-Visma, Danish Jonas Vingegaard of Jumbo-Visma pose for the photographer with the number of and Belgian Wout Van Aert of Jumbo-Visma during the 21st and last stage of the Tour de France cycling race, from Saint-Quentin-en-Yvelines to Paris, France, Sunday 23 July 2023. This year's Tour de France takes place from 01 to 23 July 2023. BELGA PHOTO POOL VINCENT KALUT

Le dernier show de Pogi

Une fois le peloton arrivé sur les Champs-Elysées, Tadej Pogacar en personne a attaqué, à 45 kilomètres de l’arrivée. Le Slovène, qui a décidément le sens du spectacle, a ouvert la course avec le Belge Nathan Van Hooydonck dans sa roue. Ce dernier a d’abord refusé le relais avant d’accepter un petit relais. Les deux hommes ont obtenu jusqu’à 15 secondes d’avance avant d’être rejoint. Mais le maillot blanc n’a pas baissé pavillon et a encore attaqué à deux reprises, sans succès. Mais il a encore marqué des points en termes de popularité.

Alaphilippe dans le radar

Si Victor Campenaerts avait (évidemment) attaqué dès le kilomètre zéro pour fêter son titre de supercombatif du Tour, l’image la plus drôle du défilé est venue de Julian Alaphilippe, qui a été flashé par un radar à plus de 50km/h lors de l’arrivée des coureurs dans le grand Paris. Hilare, celui qui a passé plus de 800 kilomètres à l’avant sur le Tour de France avait pris le soin de… cacher son dossard. Pour éviter de recevoir une amende, évidemment.