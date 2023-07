Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 23 juillet… 1989: LeMond devance Fignon de 8 secondes !

LeMond fonce vers la victoire sur son vélo avec un guidon de triathlète.

Mais Fignon souffre d’une blessure à l’entrejambe. Et LeMond veut y croire, malgré la faible distance du contre-la-montre (24,5 km). L’Américain d’ADR se présente au départ à Versailles sur un vélo spécial, avec un guidon de triathlète. Il s’élance sur un rythme de sprinter et conserve un tempo important jusqu’à l’arrivée (54,519 km/h de moyenne). Mais il doit attendre le leader de la Super U pour savoir si ses efforts ont payé. Fignon, qui peut se permettre de perdre deux secondes au kilomètre, souffre le martyr et se lance dans un sprint désespéré sur les Champs-Elysées. Mais le chrono est impitoyable : Fignon fond en larmes, LeMond est incrédule. L’Américain devance bien le Français de 8 secondes, le plus petit écart jamais enregistré entre un vainqueur de Tour et son dauphin. “On ne fait jamais son deuil d’un événement aussi violent”, écrivait Fignon, décédé en 2010, dans son autobiographie.